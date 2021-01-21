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العجبوني يوجه سؤال كتابي لوزير الداخلية بعد دعوة قيادات في النهضة لمعاضدة الجهود الامنية

Publié le Jeudi 21 Janvier 2021 - 10:46 قراءة: 0 د, 52 ث
باب نات - قال النائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني ان دعوة رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني المواطنين إلى معاضدة مجهودات الأمنيين في مواجهة الاحتجاجات الليلية "سابقة خطيرة".

و أكّد العجبوني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أنه سيقوم بتوجيه سؤال كتابي لوزير الداخلية ولوزير الشؤون المحلية بخصوص هذا الموضوع.


وقال العجبوني "بدأت الميليشيات النهضوية فعلا في تطبيق ما قاله رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني"، مرفقا التدوينة بصورة.

ودعا كل من القياديين في حركة النهضة محمد القوماني وعبد الكريم الهاروني الى استعداد الحركة الى انزال انصارها لمواجهة عمليات التخريب الليلية ومعاضدة جهود القوات الامنية.

وقال القوماني في تصريح للقناة الوطنية ' انه كما دعم مواطنون جهود الجيش والامن في مكافحة الارهابيين في بن قردان على انصار الحركة دعم الجهود الامنية لمكافحة المتورطين في الشغب".
وتابع محمد القوماني " انصار النهضة موجودون في كل مكان في الجمهورية ويمكنهم دعم الجهود الامنية".

وكان الهاروني قال خلال حضوره أمس، في قناة الزيتونة، أن أبناء حركة النهضة سيكونون في الميدان لحماية أمن التونسيين وحقوقهم وممتلكاتهم العامة والخاصة.




Commentaires


9 de 9 commentaires pour l'article 219098

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 21 Janvier 2021 à 13h 12m |           
رسالة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد:
يا سيادة الرئيس، تونس تشتعل وهي في خطر وانت المسؤول الاول لامن البلاد والعباد في وطنك .
لا قدر الله لو تنفجر هذه العداوة بين الاحزاب وتتسرب الى الشوارع فأنت ستكون الخاسر الأول ولا تجد من يدافع عنك لا في الداخل ولا في الخارج وها انت الآن شاهد على ما يحدث لك معك مع المنظمات اليهودية ، إن ضعفت الدولة فأنت الخاسر الاول.
اعلم سيادة الرئيس واليوم قبل الغد ان لازالت لك الفرصة لتجنب هذه الكارثة قبل فوات الاوان وتطلب الاجتماع مع كل الاحزاب بدون شروط وتعملون اليد في اليد للبحث معا لنجدة تونس وخطة وطريقة عمل بين الاحزاب.
والله المستعان

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 21 Janvier 2021 à 13h 02m |           
معاضدة الحق والوقوف مع الامن ضد النهب والسرقات والبلطجة صارت تهمة
هم لم يسمعوا بـ"من رأى منكم منكرًا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"
او ربما سمعوا ولكنهم يعادون ويرفضون كل ما له صلة بالايمان

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 21 Janvier 2021 à 12h 58m |           
حزب البكا والعياط والغراد و النواح ... الكلهم مرضى ...

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 21 Janvier 2021 à 12h 51m |           
خسرو كل معاركهم الديمقراطية الكل فتوجهو إلى العنف و التكسير وسرقة ممتكات الناس لإشاعة الفوضى ...
خسرو الإنتخابات وجاو المرتبة الثالثة بفارق كبير عن الحزب الأول والثاني وبعد حبو ينقلبو على النتائج ويمنعو تطبيق الدستور قالو للحزب الأول بالحرام لانخلوك تعين رئيس الوزراء
بعد قالو للحزب الأول والثاني بالحرام لا تحطو حتى وزير منكم في مقابل ذلك يحبو يفكو وزارات بعينها من قبيل الداخلية والعدل و....
من بعد ورطو رئيس الدولة في التكنبين وعينو رئيس وزراء
ومن بعد عملو سحب ثقة من رئيس البرلمان و فشلو بالتمشي الديمقراطي
ومن بعد رئيس الوزراء في حركة التفافية دورانية شقلوبية عين كبيرهم عبدو في مقام وزير مستشار له ...
ومن بعد رئيس الوزراء اللي عينوه مع رئيس الدولة طلع متهم في جرائم فساد أقر بها القاسي و الداني وعزل وفق التمشي الديمقراطي ..
ومن بعد عبدو طالب بالإنقلاب على الديمقراطية وحاول توريط رئيس الجمهورية
ومن بعد عملو عركة وتبادل عنف لفضي ومادي مع الحزب الرابع
ومن نعد فكو مفتاح قاعة مجلس النواب يطالبو في رئيس المجلس باش يخرج بيان تنديد لصالحهم ضد ائلاتف الكرامة قبل صدور نتائج التحقيق
بصراحة هاذم مصايب وكوارث حتي كان تلعب معاهم ماتش كورة أول ما يتمركالهم بونتو يهزو الكورة ويهربو ...








Faouzib  (Tunisia)  |Jeudi 21 Janvier 2021 à 12h 43m |           
هذا ما قاله عبد الكريم الهاروني الليلة حرفيا:
«هناك رفض شعبي لعمليات التخريب و المواطن التونسي في الأحياء الشعبية كان إلى جانب الأمن الجمهوري في حماية الممتلكات الخاصّة والعامّة ولم ينخرط في عمليّات التخريب وأبناء النهضة كغيرهم من التونسيات والتونسيين كانوا على الميدان يحمون ممتلكاتهم وممتلكات الشعب التونسي "
#كاذبون_و_بائسون

Sarramba  (Tunisia)  |Jeudi 21 Janvier 2021 à 12h 20m |           
كان على القوماني والهاروني أن يوضحا موقفهما والعوامل والأسباب التي دعتهما للطلب من المواطن إلى النزول إلى الشارع؟؟؟
مثلا: هل لديهم أخبار مُؤكّدة لاشكّ فيها بأن عمليات التّخريب والنّهب والجريمة، هم جمع من المرتزقة والمدفوع بهم في محاولة يائسة لقلب الحكم والنضام؟؟؟

على كل حال أرى أنه هام أن يعرف أعداء الوطن له رجال مستعدون أن يدافعون عليه ... و لا عاش في تونس من خانها

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 21 Janvier 2021 à 11h 59m |           
هههههه، يحب يديهم محلولة ما يعرضلهم حد للسرقة وتدمير ارزاق الناس !!!
مهما واحد غيرر على بلدو يلزمو يساند الامن لحماية البلاد !!!
هذا واجب

Adel22  (Tunisia)  |Jeudi 21 Janvier 2021 à 11h 51m |           
هو ضد معاضدة مجهودات الامن والجيش يجب مقاضاته ضد هذا التحريض ضد الامن والجيش
ما دخل وزارة الداخلية في بيان النهضة هي تحاسب على بياناتها

في الاخير انه التخبط والافلاس

Malek07  (Tunisia)  |Jeudi 21 Janvier 2021 à 11h 04m |           
سي "العجبوني "ما عاجبه حتى شيء... لا معاضدة جهود الأمن و لا العسّة على سلامة الممتلكات ..... ضاهرلي يحب يلقى علاش يتفرج و لو نثبتوا حوله قليلا ...قد نجده من المشجعين على
التضاهر الليلي و من المدافعين على سلامة المخربين اما النّهضاويين المتعاونين مع الأمن الجمهوري عادي كيف يوصفهم بالميليشيات



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