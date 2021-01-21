العجبوني يوجه سؤال كتابي لوزير الداخلية بعد دعوة قيادات في النهضة لمعاضدة الجهود الامنية

باب نات - قال النائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني ان دعوة رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني المواطنين إلى معاضدة مجهودات الأمنيين في مواجهة الاحتجاجات الليلية "سابقة خطيرة".
و أكّد العجبوني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أنه سيقوم بتوجيه سؤال كتابي لوزير الداخلية ولوزير الشؤون المحلية بخصوص هذا الموضوع.
وقال العجبوني "بدأت الميليشيات النهضوية فعلا في تطبيق ما قاله رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني"، مرفقا التدوينة بصورة.
ودعا كل من القياديين في حركة النهضة محمد القوماني وعبد الكريم الهاروني الى استعداد الحركة الى انزال انصارها لمواجهة عمليات التخريب الليلية ومعاضدة جهود القوات الامنية.
وقال القوماني في تصريح للقناة الوطنية ' انه كما دعم مواطنون جهود الجيش والامن في مكافحة الارهابيين في بن قردان على انصار الحركة دعم الجهود الامنية لمكافحة المتورطين في الشغب".
وتابع محمد القوماني " انصار النهضة موجودون في كل مكان في الجمهورية ويمكنهم دعم الجهود الامنية".
وكان الهاروني قال خلال حضوره أمس، في قناة الزيتونة، أن أبناء حركة النهضة سيكونون في الميدان لحماية أمن التونسيين وحقوقهم وممتلكاتهم العامة والخاصة.
و أكّد العجبوني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أنه سيقوم بتوجيه سؤال كتابي لوزير الداخلية ولوزير الشؤون المحلية بخصوص هذا الموضوع.
وقال العجبوني "بدأت الميليشيات النهضوية فعلا في تطبيق ما قاله رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني"، مرفقا التدوينة بصورة.
ودعا كل من القياديين في حركة النهضة محمد القوماني وعبد الكريم الهاروني الى استعداد الحركة الى انزال انصارها لمواجهة عمليات التخريب الليلية ومعاضدة جهود القوات الامنية.
وقال القوماني في تصريح للقناة الوطنية ' انه كما دعم مواطنون جهود الجيش والامن في مكافحة الارهابيين في بن قردان على انصار الحركة دعم الجهود الامنية لمكافحة المتورطين في الشغب".
وتابع محمد القوماني " انصار النهضة موجودون في كل مكان في الجمهورية ويمكنهم دعم الجهود الامنية".
وكان الهاروني قال خلال حضوره أمس، في قناة الزيتونة، أن أبناء حركة النهضة سيكونون في الميدان لحماية أمن التونسيين وحقوقهم وممتلكاتهم العامة والخاصة.
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