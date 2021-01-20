"المحلل السياسي" رياض جراد يمدح سالم الابيض: يعطيك الصحة سي سالم...استمعت اليك وأنا أستمتع

ظهر الاربعاء 20 جانفي، كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد بوجه مغاير لما هو معتاد عليه من تهجّم وصراخ واستفزاز لضيوف برنامج رونديفو 9.وخلال استضافة القيادي بحركة الشعب سالم الابيض بدا "المحلل السياسي" رياض جراد مسالما ووديعا وعوض طرح أسئلة على سالم الأبيض اكتفى بمدحه والثناء عليه قائلا "يعطيك الصحة بصفتك نائبا وبصفتك أستاذي" قبل ان يخاطبه مجددا بالقول "فقط سي سالم بش نقلك ..سمعتك وأنا أستمتع واستحضرت الفرق بين المثقف والجاهل".