   Aziza Jalel - ليالي الأنس  

سنية الدهماني: المنجي الرحوي لولا كلام البارح رانا ما نحكيوش عليه

Publié le Mercredi 20 Janvier 2021 - 09:17 قراءة: 0 د, 47 ث
شهدت الجلسة العامة في البرلمان أمس الثلاثاء 19 جانفي مشادات بين النائب المنجي الرحوي وعدد من نواب حركة النهضة على غرار عماد الخميري الذي وصفه بالجبان، وذلك بعد أن توجه الرحوي باتهامات إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي خاصة عند تأكيده أن المحتجين يرفعون شعار " يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح".

وعلقت سنية الدهماني الكرونيكوز في برنامج "راف ماغ" على راديو إي أف أم، على ذلك حيث اعتبرت أن الرحوي لا وزن سياسي له حيث ورد على لسانها: " المنجي الرحوي لولا كلامو البارح رانا اليوم ما نحكوش عليه خاطر ما ينجم يكون موجود كان بمثل هذه المداخلات التي لا تغنينا في حتى شيء ما تزيدنا في شيء".


وقالت الدهماني إن الكل يتزايد على الغنوشي لكن الشعب لا يريد لا الغنوشي ولا الحكومة ولا الرحوي انما هو فقط متعب ويبحث عن الحلول، مضيفة: " الي قاعدين يسرقوا هوما شباب الثورة هذي رباية الي حكمونا منذ 10 سنوات".



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 219030

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 20 Janvier 2021 à 11h 55m |           
تو بربي هذا رهط متاع عمل سياسي ... تو هذا عندو عقل و عندو رجولية ... وهو نهار الكل يتفورخ و يتبورب ... جف عقله وبارت حججه وتجمد فكره ... ولم يبقى له سوى التمجليغ اللي لا يبرهن إلا على بنية عقلية مريضة وأصل حقير ... آش ينجم يقدم لتونس جلف كيف هذا...

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Mercredi 20 Janvier 2021 à 11h 24m |           
إذا ذكرنا الكذب ذكرنا مسيلمة و إذا ذكرنا الفساد في الأرض ذكرنا يأجوج و مأجوج و الرحوي جمع بينهما

Aziz75  (France)  |Mercredi 20 Janvier 2021 à 11h 01m |           
الحالة التعيس التي عليها البلاد لا يمكن أن تكون وليدة 10 سنوات فقط، هي نتيجة تراكمات لعقود طويلة. النظام المعمول به إقتصادي و إجتماعي،هو،نتيجة التبعية العمياء و الغير المحكمة منذ الإستقلال لكل ما هو آت من الغرب. لم نعرف تنويع علاقاتنا الإقتصادية مع الغير حتى لا نكون عرضة للإبتزاز و الإستعمار الإقتصادي.ثم بعد ذالك إكتفينا بتشجيع المؤسسات الأجنبية في بلادنا دون أن نجني منها شيئ إلا التشغيل. هذه المؤسسات، لأي سبب من الأسباب في مقدورها الإستغناء في
كل وقت وحين عن البقاء في البلاد و الرحيل إلى بلد آخر. إحتقرنا الفلاحة في جملتها، و شجعنا السياحة رغم قلة واردها المالية من العملة الصعبة. المحيوبية،التهرب الجبائ،تهريب الأموال إلى خارج الوطن ليوم الناس هذا، تهميش المناطق الداخلية،تشجيع الجهاويات بين أفراد الشعب الواحد ،تدخل الأجنبي في إختياراتنا تضارب المصالح في الداخل، جعل من الحالة الإقتصادية تتعكر إلى الأسوى. زد على ذالك الحرب الإيديولوحية القائمة في البلاد دون أخذ بعين الإعتبار ما سبق في هذ
الكلمات، لم تقدر القوى الحية لثورة تغير المشهد إلى ما هو أحسن. لأن قوى الردة،واقفين بحزم ضد التغيير المنشود.

RESA67  (France)  |Mercredi 20 Janvier 2021 à 09h 48m |           
Babnet vous vous êtes trompés de titre.
Il fallait mettre la dernière phrase de votre article.



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