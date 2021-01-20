سنية الدهماني: المنجي الرحوي لولا كلام البارح رانا ما نحكيوش عليه

شهدت الجلسة العامة في البرلمان أمس الثلاثاء 19 جانفي مشادات بين النائب المنجي الرحوي وعدد من نواب حركة النهضة على غرار عماد الخميري الذي وصفه بالجبان، وذلك بعد أن توجه الرحوي باتهامات إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي خاصة عند تأكيده أن المحتجين يرفعون شعار " يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح".
وعلقت سنية الدهماني الكرونيكوز في برنامج "راف ماغ" على راديو إي أف أم، على ذلك حيث اعتبرت أن الرحوي لا وزن سياسي له حيث ورد على لسانها: " المنجي الرحوي لولا كلامو البارح رانا اليوم ما نحكوش عليه خاطر ما ينجم يكون موجود كان بمثل هذه المداخلات التي لا تغنينا في حتى شيء ما تزيدنا في شيء".
وقالت الدهماني إن الكل يتزايد على الغنوشي لكن الشعب لا يريد لا الغنوشي ولا الحكومة ولا الرحوي انما هو فقط متعب ويبحث عن الحلول، مضيفة: " الي قاعدين يسرقوا هوما شباب الثورة هذي رباية الي حكمونا منذ 10 سنوات".
وعلقت سنية الدهماني الكرونيكوز في برنامج "راف ماغ" على راديو إي أف أم، على ذلك حيث اعتبرت أن الرحوي لا وزن سياسي له حيث ورد على لسانها: " المنجي الرحوي لولا كلامو البارح رانا اليوم ما نحكوش عليه خاطر ما ينجم يكون موجود كان بمثل هذه المداخلات التي لا تغنينا في حتى شيء ما تزيدنا في شيء".
وقالت الدهماني إن الكل يتزايد على الغنوشي لكن الشعب لا يريد لا الغنوشي ولا الحكومة ولا الرحوي انما هو فقط متعب ويبحث عن الحلول، مضيفة: " الي قاعدين يسرقوا هوما شباب الثورة هذي رباية الي حكمونا منذ 10 سنوات".
Commentaires
4 de 4 commentaires pour l'article 219030