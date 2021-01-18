مصطفى بن جعفر: عبير موسي لا تؤمن بالثورة ولا بالحريات وهي تدعو لثورة التزوير وليس التنوير

باب نات -

قال الاثنين 18 جانفي، رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، ان رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لا تعترف بالثورة ولا بالشهداء ولا بالحريات بل تستغل الحريات لتقويض النظام.وفي تصريح لراديو الديوان, سخر مصطفى بن جعفر من شعار ثورة التنوير الذي أطلقتها عبير موسي مضيفا "عبير موسي تدعو لثورة التزوير وليس التنوير".وتساءل مستنكرا "شنوة تنوير، بلاش حريات وبلاش الاعتراف بالآخر وبلاش قبول الرأي المخالف وبالإقصاء وينو التنوير؟؟".