     

مصطفى بن جعفر: عبير موسي لا تؤمن بالثورة ولا بالحريات وهي تدعو لثورة التزوير وليس التنوير

Publié le Lundi 18 Janvier 2021 - 21:40 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - قال الاثنين 18 جانفي، رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، ان رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لا تعترف بالثورة ولا بالشهداء ولا بالحريات بل تستغل الحريات لتقويض النظام.
وفي تصريح لراديو الديوان, سخر مصطفى بن جعفر من شعار ثورة التنوير الذي أطلقتها عبير موسي مضيفا "عبير موسي تدعو لثورة التزوير وليس التنوير".
وتساءل مستنكرا "شنوة تنوير، بلاش حريات وبلاش الاعتراف بالآخر وبلاش قبول الرأي المخالف وبالإقصاء وينو التنوير؟؟".







Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218945

Observo  (United States)  |Lundi 18 Janvier 2021 à 22h 49m |           
Un homme sage qui n'a cesse de militer pour une Tunisie plurielle et progressiste. Dommage que les femmes et hommes comme lui sont marginalisés au profit des discours extrémistes de touts bords.



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