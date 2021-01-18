   Majda Erroumi - عيناك  

عبير موسي: تجنيد "أطفال" في أحداث الشغب "مدروس" وعلى الداخلية كشف الملابسات

Publié le Lundi 18 Janvier 2021 - 11:56 قراءة: 0 د, 39 ث
دعت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الإثنين، رؤساء الكتل البرلمانية للموافقة على اضافة نقطة جديدة في جدول اعمال الجلسة العامة غدا لعقد جلسة عامة لمساءلة رئيس الحكومة بإعتباره وزيرا للداخلية بالنيابة في علاقة بما شهدته تونس من أحداث تخريب وسرقة ونهب للممتلكات الخاصة والعامة الليلية وفي علاقة بالزج بالاطفال في هذه الاعمال التخريبية.

وقالت عبير موسي إن هذه الجلسة يجب أن يقدم فيها رئيس الحكومة باعتباره وزيرا للداخلية بالنيابة أهم ما توصلت اليه الوحدات الامنية من معطيات وتفاصيل حول المتورطين في هذه العمليات الليلية التي شهدتها تونس.



وقالت عبير موسي خلال ندوة صحفية أنه قد تم "تجنبيد" أطفال سنهم دون الـ15 سنة للقيام بأعمال الشغب والزجّ بهم في الواجهة، وذلك في محاولة للهروب من التتبعات العدلية والإيقافات، وفق تعبيرها.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218900

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 18 Janvier 2021 à 12h 47m |           
هذه رصاصة مطلقة على الشخص عبوا !!!
عبوا انتخر سياسيا وان شاء الله في سجن برج الرومي



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