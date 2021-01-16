الخليفي: نجدد ثقتنا في المشيشي الذي سيصبح رئيسا فعليا لفريقه وحكومته

أعلن رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، مساء اليوم السبت 16 جانفي 2021، عن تجديد حزبه لثقته في رئيس الحكومة الهشام المشيشي.وقال الخليفي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك تعليقا على التحوير الوزاري: ''‎تحوير أردناه أن يكون في العمق وبعد تقييم جدي سيصبح فيه رئيس الحكومة رئيسا فعليا لفريقه وحكومته، ‎كامل الصلاحيات التي يكفلها له الدستور دون أي منازع، وهذا في حد ذاته إنجاز ومكسب وضمان لتماسك الدولة ومؤسساتها''.وأضاف: ''‎نحن نجدد ثقتنا في السيد هشام المشيشي، ونؤكد أن بلادنا اليوم في أمس الحاجة للوحدة الوطنية بين كل القوى السياسية التي تبني مرجعيتها على الثورة والدستور والديمقراطية والمصالحة الوطنية''.وتابع قائلا: ''سندعم حكومته (المشيشي) التي ستكون أولوياتها استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية، والنجاح في إدارة الأزمة الصحية وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار ومعالجة الأوضاع الاجتماعية بتفعيل الأمان الاجتماعي والاقتصاد الإجتماعي والتضامني والإصلاحات الكبرى التي تحتاجها البلاد في المرحلة القادمة وتحقيق التنمية المتضامنة‎هذه هي البوصلة، ولن يخطأ العقلاء الهدف''.