بلدية المرسى تسجل 36 إصابة مؤكدة بكورونا بالبحر الأزرق

أفضت نتائج حملة التقصي السريع لفيروس كورونا التي نظمتها، يوم الأربعاء 13 جانفي 2021، بلدية المرسى بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بتونس لفائدة سكان منطقة البحر الأزرق إلى تسجيل 36 إصابة من جملة 202 شخصا خضعوا لتحاليل سريعة ومجانية أي بنسبة 17 بالمائة.



ونظرا لخطورة الوضع الوبائي, تدعو بلدية المرسى جميع مواطنيها إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وضوابط الحجر الصحي باعتباره مسؤولية إنسانية ومجتمعية من أجل احتواء الفيروس وتفادي انتقال العدوى.





