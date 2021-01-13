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حركة النهضة تدين الاعتداء اللفظي لعبير موسي تجاه سميرة الشواشي

Publié le Mercredi 13 Janvier 2021 - 21:01 قراءة: 1 د, 40 ث
باب نات - ندد حزب حركة النهضة بما تقوم به النائب عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر من مواصلة ممارسة اعتداءاتها على حرمة مجلس نواب الشعب وسعيها لتعطيل اجتماعات الهياكل البرلمانية كلّما حضرتها، وآخرها، ما صدر عنها مساء الأربعاء 13 جانفي 2021 حيث اعتدت لفظيا على سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس المجلس التي كانت تترآس اجتماعا لرؤساء الكتل ومنعتها من مواصلة الاجتماع.

وعلق رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، على فيديو تعطيل الجلسة، قائلا ''في سابقة خطيييييرة جداااااا ... وفي إطار ممارسة مهمتها الوحيدة في تعطيل عمل المجلس .. الزغراطة الڤُعرة سليلة منظومة الهمجية .. تعتدي بكل صفاقة وقلّة حياء على الرئيسة سميرة الشواشي مرارا وتكرارا وبكل قلّة تربية .. ثم تمنعها من ممارسة مهامها في ترؤس اجتماع رؤساء الكتل ..''.



وهذا نص بيان كتلة حركة النهضة
" 🔷 على إثر مواصلة النائب عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر ممارسة اعتداءاتها على حرمة مجلس نواب الشعب وسعيها لتعطيل اجتماعات الهياكل البرلمانية كلّما حضرتها، وآخرها، ما صدر عنها مساء الأربعاء 13 جانفي 2021 حيث اعتدت لفظيا على السيدة سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس المجلس التي كانت تترآس اجتماعا لرؤساء الكتل ومنعتها من مواصلة الاجتماع.
وإزاء هذا السلوك الأرعن الذي لا يليق بنائب شعب فإن كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب تعبر عن:
🔹 استنكارها الشديد لخطاب العنف والبلطجة وبكلّ الاعتداءات السافرة التي ميّزت تصرفات النائب عبير موسي في تدخلاتها وفي كل مناسبة و في كل جلسة مؤكدة بذلك نيّتها في الإساءة الى المجلس النيابي وتعطيل عمله وحسن سير هياكله ولجانه.
🔹تأكيدها ان هذه الممارسات المتخلّفة التي تعتمدها رئيسة الحزب الدستوري تهدف إلى الإساءة الى مؤسسات الدولة وتشويه ثورة 17 ديسمبر/ 14 جانفي المجيدة، التي أسقطت الي الأبد منظومة الاستبداد والفساد.
🔹تضامنها الكامل مع السيدة سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس المجلس، التي يشهد الجميع بروح المسؤولية الكبيرة التّي تتحلّى بها.
🔹التزامها الكامل بالدفاع عن عمل برلماني مسؤول، في كنف احترام قواعد العمل المشترك، وتدعو كافة النواب وجميع الكتل البرلمانيّة الى ادانة خطاب العنف ومنهج تعطيل العمل البرلماني وكل الممارسات اللامسؤولة مهما كان مأتاها."

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 218645

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 13 Janvier 2021 à 21h 39m |           
دورتهالهم خدمة بالزعكة توا

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 13 Janvier 2021 à 21h 32m |           
عطاتها بزعكتها في وحهها ... عمري ماشفت مسخة كيفها..



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