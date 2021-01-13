حركة النهضة تدين الاعتداء اللفظي لعبير موسي تجاه سميرة الشواشي

باب نات - ندد حزب حركة النهضة بما تقوم به النائب عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر من مواصلة ممارسة اعتداءاتها على حرمة مجلس نواب الشعب وسعيها لتعطيل اجتماعات الهياكل البرلمانية كلّما حضرتها، وآخرها، ما صدر عنها مساء الأربعاء 13 جانفي 2021 حيث اعتدت لفظيا على سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس المجلس التي كانت تترآس اجتماعا لرؤساء الكتل ومنعتها من مواصلة الاجتماع.
وعلق رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، على فيديو تعطيل الجلسة، قائلا ''في سابقة خطيييييرة جداااااا ... وفي إطار ممارسة مهمتها الوحيدة في تعطيل عمل المجلس .. الزغراطة الڤُعرة سليلة منظومة الهمجية .. تعتدي بكل صفاقة وقلّة حياء على الرئيسة سميرة الشواشي مرارا وتكرارا وبكل قلّة تربية .. ثم تمنعها من ممارسة مهامها في ترؤس اجتماع رؤساء الكتل ..''.
وهذا نص بيان كتلة حركة النهضة
" 🔷 على إثر مواصلة النائب عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر ممارسة اعتداءاتها على حرمة مجلس نواب الشعب وسعيها لتعطيل اجتماعات الهياكل البرلمانية كلّما حضرتها، وآخرها، ما صدر عنها مساء الأربعاء 13 جانفي 2021 حيث اعتدت لفظيا على السيدة سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس المجلس التي كانت تترآس اجتماعا لرؤساء الكتل ومنعتها من مواصلة الاجتماع.
وإزاء هذا السلوك الأرعن الذي لا يليق بنائب شعب فإن كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب تعبر عن:
🔹 استنكارها الشديد لخطاب العنف والبلطجة وبكلّ الاعتداءات السافرة التي ميّزت تصرفات النائب عبير موسي في تدخلاتها وفي كل مناسبة و في كل جلسة مؤكدة بذلك نيّتها في الإساءة الى المجلس النيابي وتعطيل عمله وحسن سير هياكله ولجانه.
🔹تأكيدها ان هذه الممارسات المتخلّفة التي تعتمدها رئيسة الحزب الدستوري تهدف إلى الإساءة الى مؤسسات الدولة وتشويه ثورة 17 ديسمبر/ 14 جانفي المجيدة، التي أسقطت الي الأبد منظومة الاستبداد والفساد.
🔹تضامنها الكامل مع السيدة سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس المجلس، التي يشهد الجميع بروح المسؤولية الكبيرة التّي تتحلّى بها.
🔹التزامها الكامل بالدفاع عن عمل برلماني مسؤول، في كنف احترام قواعد العمل المشترك، وتدعو كافة النواب وجميع الكتل البرلمانيّة الى ادانة خطاب العنف ومنهج تعطيل العمل البرلماني وكل الممارسات اللامسؤولة مهما كان مأتاها."
وعلق رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، على فيديو تعطيل الجلسة، قائلا ''في سابقة خطيييييرة جداااااا ... وفي إطار ممارسة مهمتها الوحيدة في تعطيل عمل المجلس .. الزغراطة الڤُعرة سليلة منظومة الهمجية .. تعتدي بكل صفاقة وقلّة حياء على الرئيسة سميرة الشواشي مرارا وتكرارا وبكل قلّة تربية .. ثم تمنعها من ممارسة مهامها في ترؤس اجتماع رؤساء الكتل ..''.
وهذا نص بيان كتلة حركة النهضة
" 🔷 على إثر مواصلة النائب عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر ممارسة اعتداءاتها على حرمة مجلس نواب الشعب وسعيها لتعطيل اجتماعات الهياكل البرلمانية كلّما حضرتها، وآخرها، ما صدر عنها مساء الأربعاء 13 جانفي 2021 حيث اعتدت لفظيا على السيدة سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس المجلس التي كانت تترآس اجتماعا لرؤساء الكتل ومنعتها من مواصلة الاجتماع.
وإزاء هذا السلوك الأرعن الذي لا يليق بنائب شعب فإن كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب تعبر عن:
🔹 استنكارها الشديد لخطاب العنف والبلطجة وبكلّ الاعتداءات السافرة التي ميّزت تصرفات النائب عبير موسي في تدخلاتها وفي كل مناسبة و في كل جلسة مؤكدة بذلك نيّتها في الإساءة الى المجلس النيابي وتعطيل عمله وحسن سير هياكله ولجانه.
🔹تأكيدها ان هذه الممارسات المتخلّفة التي تعتمدها رئيسة الحزب الدستوري تهدف إلى الإساءة الى مؤسسات الدولة وتشويه ثورة 17 ديسمبر/ 14 جانفي المجيدة، التي أسقطت الي الأبد منظومة الاستبداد والفساد.
🔹تضامنها الكامل مع السيدة سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس المجلس، التي يشهد الجميع بروح المسؤولية الكبيرة التّي تتحلّى بها.
🔹التزامها الكامل بالدفاع عن عمل برلماني مسؤول، في كنف احترام قواعد العمل المشترك، وتدعو كافة النواب وجميع الكتل البرلمانيّة الى ادانة خطاب العنف ومنهج تعطيل العمل البرلماني وكل الممارسات اللامسؤولة مهما كان مأتاها."
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