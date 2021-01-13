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وزارة الشؤون الدينية: المساجد مشمولة بالحجر الصحي الشامل خلال الأيام الأربع القادمة

Publié le Mercredi 13 Janvier 2021 - 16:13 قراءة: 0 د, 23 ث
تبعا لإقرار الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا الحجر الصحي الشامل أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد (14، 15، 16 و17 جانفي 2021)، تعلم وزارة الشؤون الدّينيّة أنّ ممارسة الشعائر الدينية بالجوامع والمساجد مشمولة بهذا الإجراء ليقتصر ارتيادها خلال هذه الفترة على الإطارات المسجديّة دون سواهم للقيام بالأعمال الموكولة إليهم وتأمين رفع الأذان كالمعتاد في الأوقات المحددة.

وتهيب الوزارة بروّاد المساجد إلى تفهّم دواعي هذا القرار المستند إلى أصول شرعيّة تراعي حفظ النفس البشريّة ودرء المفاسد وتجنّب إلحاق الأذى بالآخرين.

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