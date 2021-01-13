علي الكعلي وسفير دولة الكويت يتباحثان الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي

باب نات -

التقى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي صباح اليوم بمقر الوزارة بعلي أحمد إبراهيم الظفيري سفير دولة الكويت بتونس.وكانت المقابلة مناسبة تم خلالها التطرق إلى التعاون الاقتصادي والمالي القائم بين البلدين والآفاق المتاحة لمزيد تعزيزه وتطويره في المرحلة القادمة.وأكد الوزير في هذا الإطار على تجذر العلاقات الثنائية ومتانتها مشددا على حرص الحكومة التونسية لمزيد تعزيزها وتنويعها في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالاستثمار خدمة للمصلحة المشتركة، معربا في ذات السياق عن ارتياحه للدور النشيط الذي ما إنفك يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية في دعم برامج ومشاريع التنمية بتونس.من جانبه، أعرب سفير دولة الكويت بتونس عن استعداد حكومة بلاده لمزيد تطوير التعاون القائم واستغلال الفرص المتاحة لدى الجانبين للارتقاء به إلى أفضل المراتب، مشيرا إلى الإمكانيات المتاحة للمساهمة في دعم إنشاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتبار قدرتها على توفير فرص لتشغيل الشباب خاصة، ودعم الحركة الاقتصادية بالبلاد.