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الغنوشي: هناك صراع عميق في تونس بين النظام البرلماني الذي جاءت به الثورة والنظام الرئاسوي الذي نشأ عليه قطاع واسع من النخبة

Publié le Mardi 12 Janvier 2021 - 19:56 قراءة: 0 د, 28 ث
قال الثلاثاء 12 جانفي، رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ان تونس اليوم تعيش على وقع صراع عميق بين النظام البرلماني الذي جاءت به الثورة والنظام الرئاسوي الذي نشأ عليه قطاع واسع من النخبة.

وتابع الغنوشي في ندوة من تنظيم مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية بعنوان "اي علاقة بين الدولة والمجتمع" أن هناك أطرافا تسعى لاعادتنا الي الوراء للجدال حول طبيعة النظام.


وشدد على أن معظم الانظمة الديمقراطية في العالم هي أنظمة برلمانية مشيرا الي أن النظام في تونس هو ثمرة العقلية التوافقية الا انه ولّد صعوبة.


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 218575

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 12 Janvier 2021 à 21h 00m |           
فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ ...
صدق الله العظيم

Sarramba  (Tunisia)  |Mardi 12 Janvier 2021 à 20h 56m |           
بل الصراع: بين من نشأ على الذّل والإستبداد، الخوف والفساد، الغطرسة والضّلم والمخّ المسكّر، والي على رأسه ريشة
وبين من هوّ حرّ في عقله و فكره و رأيه. الديمقراطي، النّضيف، المتسامح، الأصيل، الغيور على هوّيته ووطنه

MedTunisie  (South Africa)  |Mardi 12 Janvier 2021 à 20h 05m |           
لو تفكر النهضة بجدية و تجعل ثقلها للحصول على الرئاسة سوف يتغير طلب نكبة النخب الى نظام برلماني



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