الغنوشي: هناك صراع عميق في تونس بين النظام البرلماني الذي جاءت به الثورة والنظام الرئاسوي الذي نشأ عليه قطاع واسع من النخبة

قال الثلاثاء 12 جانفي، رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ان تونس اليوم تعيش على وقع صراع عميق بين النظام البرلماني الذي جاءت به الثورة والنظام الرئاسوي الذي نشأ عليه قطاع واسع من النخبة.وتابع الغنوشي في ندوة من تنظيم مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية بعنوان "اي علاقة بين الدولة والمجتمع" أن هناك أطرافا تسعى لاعادتنا الي الوراء للجدال حول طبيعة النظام.وشدد على أن معظم الانظمة الديمقراطية في العالم هي أنظمة برلمانية مشيرا الي أن النظام في تونس هو ثمرة العقلية التوافقية الا انه ولّد صعوبة.