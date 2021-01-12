ندوة صحفية للإعلان عن إجراءات جديدة لمقاومة كورونا مساء اليوم

يحتضن قصر الحكومة بالقصبة اليوم الثلاثاء12 جانفي 2021 ابتداء من الساعة الخامسة والنصف مساء ندوة صحفية يشرف عليها وزير الصحة فوزي المهدي وبحضور عدد من أعضاء اللجنة العلمية لمجابهة كوفيد 19، وذلك للاعلان عن الاجراءات الجديدة المرتقب اتخاذها لمقاومة كورونا في ظل ارتفاع عدد الاصابات والوفيات.ويُذكر أنّ عددا من أعضاء اللجنة العلمية اقترحوا مؤخرا إعلان الحجر الصحي الشامل في المناطق التي تشهد ارتفاعا في عدد الوفيات والإصابات، وهو نفس المقترح الذي دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى النظر في إمكانية تطبيقه.وقبل انعقاد الندوة الصحفية، سيحتضن قصر الحكومة بالقصبة اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا برئاسة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وقبل ذلك تحتضن وزارة الصحة إجتماع اللجنة العلمية التي ستقدّم مقترحاتها التي ستُرفع إلى اللجنة الوطنية.المصدر - موزاييك