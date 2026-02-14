الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية

أعلنت الهيئة المنظمة للدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية عن نتائج الأعمال المقبولة في مختلف مسابقات المهرجان، الذي ينتظم تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية من 5 إلى 8 مارس 2026. ويرأس لجنة تنظيم هذه الدورة شاكر الشيخي.وفي مسابقة الأداء، تم قبول 7 مترشحين هم لطفي الدهماني وجيهان القايدي وياسمين صبري ونذير الطيب وغفران الجميلي وأيمن بن شيخة وملكة المعروفي.أما في مسابقة المعزوفة، فقد ضمّت قائمة المقبولين 9 مشاركين هم محسن الماطري وعطيل معاوي وأمين العيادي ووليد السوسي وكريم الطرابلسي وميلاد ملكي ومحمد مروان الضاوي وحاتم فريخة وسيف الدين البوراوي.وفي مسابقة إنتاج الأغاني، فقد شملت قائمة المقبولين كلا من نجوى عمر وأميمة حوات وروضة عبد الله ومحمد العايدي وزينة سعد ومنير المهدي وأسماء الشريف وأسامة العجيلي وأحمد عنتر ورؤى بن خديجة ومحمد الطاهر صهبي الوانكي، خالد سلامة، محمد الطاهر صهيبي وحسان عطا وأحمد الماجري وأميرة عبد السلام وليلى مصطفى وفرح المرايحي ونادر غنيم وشادي الزناقي.