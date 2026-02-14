Babnet   Latest update 18:31 Tunis

الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63161757a66a94.51561864_gqkhpljfneiom.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 14 Février 2026 - 18:16 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أعلنت الهيئة المنظمة للدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية عن نتائج الأعمال المقبولة في مختلف مسابقات المهرجان، الذي ينتظم تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية من 5 إلى 8 مارس 2026. ويرأس لجنة تنظيم هذه الدورة شاكر الشيخي.
 
وفي مسابقة الأداء، تم قبول 7 مترشحين هم لطفي الدهماني وجيهان القايدي وياسمين صبري ونذير الطيب وغفران الجميلي وأيمن بن شيخة وملكة المعروفي.

أخبار ذات صلة:
اختتام الدورة 23 لمهرجان الأغنية التونسية: الفنان حمدي الشلغمي يُتوّج بجائزة "المايكروفون الذهبي"...

أما في مسابقة المعزوفة، فقد ضمّت قائمة المقبولين 9 مشاركين هم محسن الماطري وعطيل معاوي وأمين العيادي ووليد السوسي وكريم الطرابلسي وميلاد ملكي ومحمد مروان الضاوي وحاتم فريخة وسيف الدين البوراوي.


وفي مسابقة إنتاج الأغاني، فقد شملت قائمة المقبولين كلا من نجوى عمر وأميمة حوات وروضة عبد الله ومحمد العايدي وزينة سعد ومنير المهدي وأسماء الشريف وأسامة العجيلي وأحمد عنتر ورؤى بن خديجة ومحمد الطاهر صهبي الوانكي، خالد سلامة، محمد الطاهر صهيبي وحسان عطا وأحمد الماجري وأميرة عبد السلام وليلى مصطفى وفرح المرايحي ونادر غنيم وشادي الزناقي.
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323658

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 14 فيفري 2026 | 26 شعبان 1447
قرة العنز
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:27
18:00
15:33
12:40
07:09
05:42
قرة العنز
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
13°-11
17°-12
16°-12
20°-9
  • Avoirs en devises 25343,5
  • (13/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38490 DT
  • (13/02)
  • 1 $ = 2,85737 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:31 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>