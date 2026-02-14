Babnet   Latest update 19:45 Tunis

وزير الصحة يجري بأديس أبابا لقاءات ثنائية مع وزراء صحة كوت ديفوار وبوركينا فاسو وبنين والسنغال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6990beb81ca784.87580189_lkjmgonihepfq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 14 Février 2026
      
أجرى وزير الصحة مصطفى الفرجاني، على هامش مشاركته في قمّة الإتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أباب (أثيوبيا)، لقاءات ثنائية مع وزراء صحة كوت ديفوار وبوركينا فاسو وبنين والسنغال لبحث تعاون عملي وفعّال يضمن نتائج ملموسة تنعكس إيجابيّا على صحّة المواطن، وفق بلاغ صادر السبت عن وزارة الصحة.

وأكد وزير الصحة أن "اللقاءات الثنائية تتيح مناقشة المبادرات المشتركة والتنسيق في مواجهة التحديات الصحية".


وتم الاتفاق على بناء شراكة إستراتيجيّة تدعم الصناعات الدوائية والرقابة الدوائية وبرامج التكوين لفائدة الإطارات الطبية وشبه الطبية، مع تبادل الخبرات في تطوير الكفاءات المرتبطة بقطاع الدواء والعمل على بناء منظومة دوائيّة صلبة على المستوى القاري


وشددً الفرجاني على أن تعزيز السيادة الدوائية لا يمرّ فقط عبر التصنيع، بل أيضًا عبر إرساء التنظيم والرقابة وبناء القدرات.

كما استعرض الوزير التجربة التونسية في التحول الرقمي الصحي، خاصة نموذج “المستشفى الرّقمي”، مع دراسة ملاءمته وفق خصوصيّة واحتياجات كل دولة، إلى جانب تفعيل نهج “الصحة الواحدة” لتعزيز جاهزية الأنظمة الصحية الإفريقية.

وفي السياق نفسه، شارك الوزير في اجتماع الوكالة الإفريقية للأدوية، حيث جدّد "التزام الدول الأعضاء بدعم إنشاء وكالة الأدوية الإفريقية (AMA)"، معتبرًا أن "تناغمًا رقابيًا إفريقيًا يسهّل الولوج الآمن للأدوية ويرفع جودة الرقابة الدوائية"، مع استعراض تقدم مسار إرساء الوكالة ودورها في دعم السيادة الدوائية بالقارة لإصلاح المنظومة الصحيّة الإفريقيّة وتثبيت نجاعتها في توفير و تطوير الإمكانيّات و الخدمات.
السبت 14 فيفري 2026 | 26 شعبان 1447
