كاس رابطة ابطال افريقيا: الترجي الرياضي يفوز على بيترو الانغولي بثنائية نظيفة و يتاهل الى ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6990bb9ba3e598.68480774_ilhokpjenfmgq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 14 Février 2026 - 19:11 قراءة: 0 د, 32 ث
      
حسم الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم السبت بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، إثر فوزه على بيترو أتليتيكو الأنغولي بنتيجة 2-صفر، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس.

وسجل هدفي فريق باب سويقة كل من أبو بكر دياكيتي في الدقيقة 46، وجاك ديارا في الدقيقة 82، ليؤكد الترجي تفوقه ويحسم مصيره بيده في سباق التأهل.


وأنهى الترجي الرياضي مرحلة دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، خلف المتصدر الملعب المالي الذي بلغ رصيده 11 نقطة، رغم خسارته مساء اليوم أمام سيمبا التنزاني بهدف دون رد، ليضمن الفريقان معًا العبور إلى الدور ربع النهائي.
