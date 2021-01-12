   Abdelhalim Hafed - فاتت جنبنا  

عبير موسي تعلن عن عريضة جديدة لسحب الثقة من الغنوشي

Publié le Mardi 12 Janvier 2021 - 06:09 قراءة: 0 د, 35 ث
أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان عبير موسي في بلاغ مساء يوم الاثنين أنها انطلقت في إمضاء عريضة جديدة في طلب سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.

ودعت النواب للإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية قصد تقديم الطلب وعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه طبقا للفصل 51 من النظام الداخلي للمجلس.


وبررت رئيسة الكتلة هذا التحرك بما اعتبرته "إصرار رئيس البرلمان طيلة أشغال مكتب المجلس اليوم على الإنقلاب على الجلسة العامة وإلغاء دورها والسطو على إرادة النواب وفرض تمرير قرارته داخل المكتب باستعمال القوة والمغالبة وخرق النظام الداخلي بغاية التغوّل داخل البرلمان لتنفيذ مخطط سياسي مجهول المعالم والعواقب". كما اعتبرت أن بقاء الغنوشي على رأس البرلمان اصبح يمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد.



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 218524

Jaket  (Tunisia)  |Mardi 12 Janvier 2021 à 12h 36m |           
ياخي ما عندها ما تعمل؟

Aziz75  (France)  |Mardi 12 Janvier 2021 à 12h 14m |           
البيوع يبقى دائما و أبدا بيوع. لن تنفعك هذه الخزعبلات. الشعب له من الوعي و لن يرحمك مطلقا في المرحة القادمة. تبعيتك للغير و إنبطاحك لهم دليل على قلة خبرتك في الشأن السياسي، و لن تستطيع العيش إلا بالخيانة. إفعلي ما شئت، لن اصلي إلى غايتك.

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Mardi 12 Janvier 2021 à 08h 11m |           
يا بعير أخدم مصلحة الشعب و سيّب عليك من التفوريخ. إكبر شويّة في مخّك



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