   Om Kalthoum - ومرّت الأيام  

مسؤول بشركة نقل الأموال يستولى على مليار ويلوذ بالفرار... والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بتونس يكشف

Publié le Lundi 11 Janvier 2021 - 15:58 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - صرح اليوم محسن الدالي مساعد وكيل الجمهورية و رئيس وحدة الاعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس لباب نات ان مسؤول بشركة نقل الأموال..مكلف بتوزيع الاموال على البنوك استولى صباح اليوم الاثنين 11 جانفي 2021على مبلغ مالي من العملة الاجنبية في حدود مليار كان سيتم نقلها لأحد الفروع البنكية ولاذ بالفرار ...

موضحا ان القطب القضائي المالي بالعاصمة كلف اعوان فرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني بالابحاث في القضية وان عملية البحث عن المتهم لا تزال جارية ....

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218492

Ftouh  (Tunisia)  |Lundi 11 Janvier 2021 à 16h 21m |           
Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ça me fait rire vraiment.
quel sécurité en Tunisie.
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