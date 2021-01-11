مسؤول بشركة نقل الأموال يستولى على مليار ويلوذ بالفرار... والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بتونس يكشف

باب نات - صرح اليوم محسن الدالي مساعد وكيل الجمهورية و رئيس وحدة الاعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس لباب نات ان مسؤول بشركة نقل الأموال..مكلف بتوزيع الاموال على البنوك استولى صباح اليوم الاثنين 11 جانفي 2021على مبلغ مالي من العملة الاجنبية في حدود مليار كان سيتم نقلها لأحد الفروع البنكية ولاذ بالفرار ...



موضحا ان القطب القضائي المالي بالعاصمة كلف اعوان فرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني بالابحاث في القضية وان عملية البحث عن المتهم لا تزال جارية ....



