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حاتم العشي: إسرائيل اتصلت بي عبر سفيرة الاتحاد الأوروبي لطلب تعويضات

Publié le Lundi 11 Janvier 2021 - 08:38 قراءة: 0 د, 36 ث
افاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق حاتم العشي أنه استقبل سنة 2015 لورا بايزا سفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس في مكتبه.
واضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسيوك" السفيرة أكدت له أن إسرائيل قد طلبت منها إبلاغه بأنها ستطلب تعويضات من تونس بخصوص أملاك مواطنيها اليهود الذين فروا من تونس سنة 1967 و1973 وانهم مصرون على ذلك.
وأضاف العشي أنه فسر لها أن اليهود الذين فروا من تونس هم تونسيون واملاكهم موجودة ولا دخل لإسرائيل في ذلك وقد وعدته بإبلاغ اجابتي للسلطات الاسرائيلية لكنها لم تتصل به منذ ذلك الحين.
وقال العشي أنه بإمكان إسرائيل الضغط على تونس لطلب التعويض، مضيفا: "لا أعرف ان كان التطبيع هو المقابل"، مشيرا إلى أن المبالغ ضخمة جدا وتفوق حتى الميزانية.





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