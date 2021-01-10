خلال لقاء بين الأعراف والسفير الليبي بتونس: التأكيد على أهمية مشاركة المؤسسات التونسية في إعادة بناء ليبيا

التقى سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الجمعة 8 جانفي بمقر الاتحاد بالأسعد العجيلي سفير تونس بليبيا بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومن المسؤولين على بعض القطاعات الاقتصادية.وتناول اللقاء واقع التعاون الاقتصادي بين تونس وليبيا والمعوقات التي تحول دون مزيد تطويره.وأكد ممثلو الاتحاد على عراقة العلاقات بين الشعبين وعلى حيوية السوق الليبية بالنسبة للمؤسسات التونسية، واستعرضوا جملة من الإشكاليات تواجه المؤسسات الخاصة وأعربوا عن الأمل في أن تتوصل السلطات التونسية والليبية إلى تجاوزها في أقرب وقت بما يساهم في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي الثنائي سواء على مستوى التبادل التجاري أو الاستثمار المشترك، مؤكدين أهمية مشاركة المؤسسات التونسية في إعادة بناء ليبيا.كما أثيرت خلال هذا اللقاء جملة من المسائل الأخرى من بينها النقل وتسهيل المعاملات والإجراءات من الجانبين وكذلك موضوع مستحقات المصحات الخاصة التونسية.