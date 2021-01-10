   Farid - سألني الليل  

خلال لقاء بين الأعراف والسفير الليبي بتونس: التأكيد على أهمية مشاركة المؤسسات التونسية في إعادة بناء ليبيا

Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 - 10:21 قراءة: 0 د, 39 ث
التقى سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الجمعة 8 جانفي بمقر الاتحاد بالأسعد العجيلي سفير تونس بليبيا بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومن المسؤولين على بعض القطاعات الاقتصادية.
وتناول اللقاء واقع التعاون الاقتصادي بين تونس وليبيا والمعوقات التي تحول دون مزيد تطويره.

وأكد ممثلو الاتحاد على عراقة العلاقات بين الشعبين وعلى حيوية السوق الليبية بالنسبة للمؤسسات التونسية، واستعرضوا جملة من الإشكاليات تواجه المؤسسات الخاصة وأعربوا عن الأمل في أن تتوصل السلطات التونسية والليبية إلى تجاوزها في أقرب وقت بما يساهم في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي الثنائي سواء على مستوى التبادل التجاري أو الاستثمار المشترك، مؤكدين أهمية مشاركة المؤسسات التونسية في إعادة بناء ليبيا.


كما أثيرت خلال هذا اللقاء جملة من المسائل الأخرى من بينها النقل وتسهيل المعاملات والإجراءات من الجانبين وكذلك موضوع مستحقات المصحات الخاصة التونسية.

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 218429

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 10 Janvier 2021 à 12h 22m |           
في عهد السبسي كان السرّاج يجي التونس باش يقابل سفير امريكا في طرابلس الموجود في تونس، في عهد قيس سعيد اتقابل السرّاج منذ يومين مع سفير امريكا في طرابلس في روما !!!!
مع العلم ان سفير امريكا في طرابلس موقيم في تونس !!!!
الحاصل خلاها وجلاها قيس كيم حب في عام واحد خرّب الدبلوماسية التونسية!!!

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 10 Janvier 2021 à 11h 51m |           
في عهد السبسي كان السرّاج يجي التونس باش يقابل سفير امريكا في طرابلس الموجود في تونس، في عهد قيس سعيد اتقابل السرّاج منذ يومين مع سفير امريكا في طرابلس في روما !!!!
مع العلم ان سفير امريكا في طرابلس موقيم في تونس !!!!
الحاصل خلاها وجلاها قيس كيم حب في عام واحد خرّب الدبلوماسية التونسية!!!

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 10 Janvier 2021 à 11h 49m |           
في عهد السبسي كان السرّاج يجي التونس باش يقابل سفير امريكا في طرابلس الموجود في تونس، في عهد قيس سعيد اتقابل السرّاج منذ يومين مع سفير امريكا في طرابلس في روما !!!!
مع العلم ان سفير امريكا في طرابلس موقيم في تونس !!!!
الحاصل خلاها وجلاها قيس كيم حب في عام واحد خرّب الدبلوماسية التونسية!!!



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