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اتحاد الشغل بالقصرين يقاطع يوم الشهيد بسبب استدعاء سيف الدين مخلوف

Publié le Jeudi 07 Janvier 2021 - 18:43 قراءة: 0 د, 23 ث
باب نات - أصدر الخميس 7 جانفي، الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين بيانا أعلن من خلاله مقاطعته الندوة المزمع تنظيمها يوم 9 جانفي في اطار احياء يوم الشهيد بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن قرار المقاطعة يأتي على خلفية استدعاء النائب سيف الدين مخلوف المعروف بعدائه للاتحاد وتبنيه الفكر التكفيري والارهابي وفق نص البيان.


كما دعا الاتحاد الجهوي للشغل الي الغاء فعاليات احياء الشهيد لما قد يسببه حضور سيف مخلوف من ردود أفعال.




Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 218300

Tresor  ()  |Jeudi 07 Janvier 2021 à 19h 54m |           
الفراشيش رجال ويعرفو كار الرجال . ننصح جماعة الإتحاد ما يتحكحكوش برشة عالفراشيش لا تتقصم ضهوراتهم .

Amor2  (Switzerland)  |Jeudi 07 Janvier 2021 à 19h 36m |           
بالعكس وجود بلطجية الإتحاد هو عار على الثورة و شهداؤها!!!!! هل من شخص يحترم نفسه لا يتذكر تلك الصورة لحسين العباسي كيف ينحني مُطأطِؤَ الرأس لبن علي ينقصه تطييح السروال!!!!!

MedTunisie  ()  |Jeudi 07 Janvier 2021 à 18h 52m |           
الاتحاد و بلطجية الاتحاد هو المنظمة الارهابية الاولى



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