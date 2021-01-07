اتحاد الشغل بالقصرين يقاطع يوم الشهيد بسبب استدعاء سيف الدين مخلوف

باب نات -

أصدر الخميس 7 جانفي، الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين بيانا أعلن من خلاله مقاطعته الندوة المزمع تنظيمها يوم 9 جانفي في اطار احياء يوم الشهيد بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة.وأوضح الاتحاد في بيانه أن قرار المقاطعة يأتي على خلفية استدعاء النائب سيف الدين مخلوف المعروف بعدائه للاتحاد وتبنيه الفكر التكفيري والارهابي وفق نص البيان.كما دعا الاتحاد الجهوي للشغل الي الغاء فعاليات احياء الشهيد لما قد يسببه حضور سيف مخلوف من ردود أفعال.