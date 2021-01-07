"حمصة" في قبضة عدلية اريانة الشمالية

باب نات -

تمكن أول أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية واثر نصبهم لكمين محكم من الاطاحة بمصنف خطير من ذوي السوابق العدلية معروف بكنية حمصة اختص ترويج المخدرات بالمؤسسات التربوية بجهة اريانة ..وبتفتيشه تم حجز كميات هامة من المخدرات ومبالغ مالية متأتية من عائدات ترويجها .واعترف المتهم باندماجه في ترويج المخدرات منذ فترة للاطفال القصر وللشبان بولاية اريانة .باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض من اجل تهمة مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بغية الاتجار فيها.