مشروع تهيئة وتوسعة الملعب الأولمبي بسوسة: إجراءات إضافية طبقا للمعايير الدولية

باب نات -

وقد تم الاتفاق خلال الجلسة على :

انعقدت اليوم الأربعاء 06 جانفي 2021 بمقرّ الوزارة جلسة عمل مشتركة بإشراف كاتبة الدولة للشباب والرياضة والإدماج المهني سهام العيادي وبحضور والية سوسة رجاء الطرابلسي ورئيس بلدية سوسة محمد إقبال خالد والمدير العام للبنايات المدنية بوزارة التجهيز و الإسكان و البنية التحتية مالك مشارك والمندوب الجهوي للشباب والرياضة f خالد البكوش وممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وعدد من إطارات الوزارة والجهة .وخُصّصت هذه الجلسة لمناقشة المستجدات المتعلقة بالمشروع من حيث مكوناته وتحيين التكلفة تبعا للتدخلات الإضافية الضرورية التي فرضتها المعطيات الميدانية و التي أفرزتها عملية الانجاز وتوزيع التدخلات القادمة بين كل من الوزارة وبلدية سوسة حتى يكون الملعب وظيفيا في أقرب الآجال.وتمّ التأكيد خلال الجلسة على أنّ المكوّنات الإضافية لمشروع التوسعة تندرج في إطار توجه نحو ملاءمة الملعب للمعايير والمواصفات الدولية.✅مبدئيا إضافة ممر تحتي موازٍ لأرضية الملعب ضمن مكونات المشروع لتيسير تنقلات الصحفيين بين المنصة الشرفية والفضاء المختلط zone mixte وتفادي التنقل على أرضية الملعب.✅ تكفل الجهة لاحقا ببعض الأشغال التكميلية على غرار الإنارة والسبورة اللامعة وجزء من المقاعد .✅تكفل الوزارة بتصريف المياه و السقي drainage et arrosage مع تكفل الجهة بالتعشيب engazonnementوأكّدت كاتبة الدولة على ضرورة تظافر جهود كل الأطراف على المستويين المركزي والجهوي لتذليل الصعوبات وفضّ كل الإشكاليات العالقة والتسريع في إنجاز الأشغال حتى يكون ملعب سوسة جاهزا في حلّة جديدة مطابقة للمواصفات القارية والدولية، ودرّة رياضية تليق بسمعة تونس وإنجازاتها الرياضية.