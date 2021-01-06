رئيس الجمهورية يجتمع بالطبوبي

باب نات -

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الأربعاء 6 جانفي 2021 بقصر قرطاج بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي.وقد جدد رئيس الجمهورية قبوله بمبادرة الحوار الوطني التي تقدم بها الاتحاد، كما تم التطرق إلى العديد من الجوانب الإجرائية، منها على وجه الخصوص الأطراف التي يمكن أن تُدعى للمشاركة وسبل المشاركة في هذا الحوار وآلياته. ومن بين هذه الآليات مشاركة الشباب من المنظمات الوطنية ومن المجتمع المدني فضلا عن الأحزاب.ومن الآليات التي تمت مناقشتها أيضا، آلية مشاركة الشباب باعتماد الطرق الحديثة للتواصل التي تتيح للشباب من كافة جهات الجمهورية ومن خارجها تقديم تشخيصه للواقع والحلول التي يقترحها لمختلف القضايا المطروحة في تونس اليوم.وقد أكد رئيس الجمهورية على أن الثورة انطلقت من الداخل وأن الشباب هو الذي حدد شعاراتها وضبط مستحقاتها، ومن الطبيعي تمكينه من المشاركة في أي حوار حتى يكون هذا الحوار حوارا يتناول في العمق المطالب الحقيقية للشعب التونسي وهي أهداف الثورة المتمثلة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.كما تناول اللقاء ملف شهداء وجرحى الثورة، وقد جدد رئيس الجمهورية في هذا السياق تمسكه بما كان اقترحه منذ سنوات وهو اعتماد التقرير الذي وضعته اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها، علما أن هذا التقرير كان تم نشره في أفريل 2012 وكان ذلك بناء على المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 لأن المقاييس التي اعتمدت من قبل بعض المنظمات الدولية وفي الخارج عموما لا تنسحب بالضرورة على كل الدول وعلى كل الثورات، فلكل ثورة خصائصها ولكل دولة أوضاعها ومقاييسها.