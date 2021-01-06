في سكرة يهاجمون امرأة داخل منزلها يشدون وثاقها وينهبون منزلها

باب نات - تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالمرسى من الاطاحة ب3 شبان اصيلوا منطقة البحر الأزرق اختصوا السطو على المنازل ونهبها حيث اقدموا ليلة أول أمس على اقتحمام منزل مواطنة بجهة سكرة ثم شدوا وثاقها ووضعوا شريط لاصقا على فمها ونهبوا مصوغها واموالها ولاذوا بالفرار ...



وقد اعترف الجناة بما نسب اليهم باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض.



