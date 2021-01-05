مكتب البرلمان يقرر التداول في جلسة عامة في مشروع بيان لإدانة العنف في المجلس

أشرف راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 05 جانفي 2021 على اجتماع مكتب المجلس .ونظر المكتب في تنظيم الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 5 جانفي 2021 والأيام الموالية المخصّصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وقرّر إضافة نقطتين الى جدول الأعمال في ختام التصويت عليه، وذلك كالاتي :- التداول حول مشروع بيان لإدانة العنف في المجلس .- النظر في ثلاثة مشاريع قوانين طلبت الحكومة استعجال النظر فيها وهي :• مشروع قانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية –• مشروع قانون عدد 2020/114 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى.• مشروع قانون عدد 2020/138 يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.