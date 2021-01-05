بعد تصريح قيس سعيّد "أشعر بأنني من كوكب آخر.."، المشيشي يعلّق: أحنا من كوكب تونس

نشرت الثلاثاء 5 جانفي، جريدة الشارع المغاربي حوارا مع رئيس الحكومة هشام المشيشي تحدّث فيه عن عديد المسائل أبرزها مبادرة الحوار الوطني وزيارته الأخيرة الي فرنسا.وأكّد المشيشي أن زيارته الأخيرة الي فرنسا هي زيارة شخصية ولا تهم التونسيين قائلا إنه ذهب بصفته المواطن هشام المشيشي وليس رئيس الحكومة.وبخصوص الحوار الوطني أكّد المشيشي أنه وعلى عكس رئيسي الجمهورية والبرلمان فإنه لم يتلقى المبادرة بشكل رسمي مشيرا إلى أنه سيعلن موقفه من الحوار فور تلقيه نص المبادرة.واعتبر أن تقييم حكومته واجراء تعديلات عليها مسار لا علاقة له بالحوار الوطني قائلا "التحوير الوزاري لوحده والحوار لوحده" مضيفا بأنه اذا استوجب الأمر القيام بتحوير فهو سيتم بغض النظر عن كل المسارات الأخرى مشدّدا على أن الحوار الوطني لا علاقة له بالمسار الحكومي.وخلال الحوار تلقى المشيشي سؤالا حول موقفه من تصريحات رئيس الجمهورية التي قال فيها بأنه يشعر أنه من كوكب آخر وعلّق المشيشي قائلا "نقول الّي أحنا من كوكب تونس".يذكر أن رئيس الجمهورية وفي كلمته بمناسبة العام الجديد قال " أشعر في بعض الأحيان بأنني من كوكب آخر حين أستمع إلى المغالطات والافتراءات ومع ذلك ظللت صامدا ثابتا رغم الشعور المستمر بالألم والمرارة".وكان تصريح الرئيس قيس سعيد قد أثار موجة ساخرة على صفحات التواصل الاجتماعي وقد تداولت عديد الصفحات والمواقع الاخبارية في تونس والخارج عبارة "أشعر أنني من كوكب آخر" مشيرين الي الجدل الذي أثاره تصريح الرئيس.كما أن بعض الشخصيات السياسية على غرار القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام سخروا من الرئيس قيس سعيّد وطالبوه بالافصاح عن الكوكب الذي يتواجد به والعودة الي كوكب الأرض.