   Nabiha karaouli - ليام والمكتوب  

بعد تصريح قيس سعيّد "أشعر بأنني من كوكب آخر.."، المشيشي يعلّق: أحنا من كوكب تونس

Publié le Mardi 05 Janvier 2021 - 16:53 قراءة: 1 د, 15 ث
نشرت الثلاثاء 5 جانفي، جريدة الشارع المغاربي حوارا مع رئيس الحكومة هشام المشيشي تحدّث فيه عن عديد المسائل أبرزها مبادرة الحوار الوطني وزيارته الأخيرة الي فرنسا.

وأكّد المشيشي أن زيارته الأخيرة الي فرنسا هي زيارة شخصية ولا تهم التونسيين قائلا إنه ذهب بصفته المواطن هشام المشيشي وليس رئيس الحكومة.


وبخصوص الحوار الوطني أكّد المشيشي أنه وعلى عكس رئيسي الجمهورية والبرلمان فإنه لم يتلقى المبادرة بشكل رسمي مشيرا إلى أنه سيعلن موقفه من الحوار فور تلقيه نص المبادرة.

واعتبر أن تقييم حكومته واجراء تعديلات عليها مسار لا علاقة له بالحوار الوطني قائلا "التحوير الوزاري لوحده والحوار لوحده" مضيفا بأنه اذا استوجب الأمر القيام بتحوير فهو سيتم بغض النظر عن كل المسارات الأخرى مشدّدا على أن الحوار الوطني لا علاقة له بالمسار الحكومي.

وخلال الحوار تلقى المشيشي سؤالا حول موقفه من تصريحات رئيس الجمهورية التي قال فيها بأنه يشعر أنه من كوكب آخر وعلّق المشيشي قائلا "نقول الّي أحنا من كوكب تونس".

يذكر أن رئيس الجمهورية وفي كلمته بمناسبة العام الجديد قال " أشعر في بعض الأحيان بأنني من كوكب آخر حين أستمع إلى المغالطات والافتراءات ومع ذلك ظللت صامدا ثابتا رغم الشعور المستمر بالألم والمرارة".

وكان تصريح الرئيس قيس سعيد قد أثار موجة ساخرة على صفحات التواصل الاجتماعي وقد تداولت عديد الصفحات والمواقع الاخبارية في تونس والخارج عبارة "أشعر أنني من كوكب آخر" مشيرين الي الجدل الذي أثاره تصريح الرئيس.

كما أن بعض الشخصيات السياسية على غرار القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام سخروا من الرئيس قيس سعيّد وطالبوه بالافصاح عن الكوكب الذي يتواجد به والعودة الي كوكب الأرض.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218158

Cartaginois2011  ()  |Mardi 05 Janvier 2021 à 19h 12m |           
الحوار الوطني اذا كان جامعا،واذا نزل الجميع الى كوكب الارض،يجب ان يرتكز على الاسباب التي تعطل المسار الديمقراطي ،منها القانون الانتخابي الذي يجب تطويره حتى تفرز الانتخابات اغلبية،ثم لما لا الاقتراح على البرلمان مناقشة تطوير الدستور وذلك للذهاب اكثر الى النظام البرلماني الذي اثبت جدواه واعطى اكثر قيمة لتجسيد ارادة الشعب في عديد البلدان مثل ما هو الحال في بريطانيا و اليابان و كندا وايطاليا وبلجيكيا واسبانيا واليونان والمانيا و هولندا واغلب البلدان
الاسكندنافية و باكستان و كل دايناسورات جنوب شرق آسيا و غيرها كثير.....الحوار الوطني،بقيادة رئيس الجمهورية، يجب ان يقتر ح السبل الكفيلة،التي تقرب وجهات النظر لتركيز السلطات الجهوية المنتخبة،و كذلك تركيز الهيئات الدستورية التي لم يتم بعد تركيزها،وفق مقتضيات الدستور....اما في المجال الاقتصادي،فمن المرجو من الاتحاد هو الالتزام بعدم الاضراب،لمدة ثلاثة سنوات على الاقل كما كان الحال مع كل الثورات الناجحة...ويجب اعادة قدسية العمل وفرض احترام القانون



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