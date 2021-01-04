اتحاد الشغل يستقبل 2021 ب4 اضرابات عامة ويتهم النهضة وحلفاءها بشن حملة لضرب الاتحاد وتشويهه

باب نات -

نشر الاثنين 4 جانفي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري تدوينة اتهم فيها حركة النهضة وحلفاءها بالعمل على ضرب الاتحاد وشن حملة لتشويهه.وقال الطاهري "كانت خطة النهضة في البداية..."زرع منظمات موازية...محاولة اختراق هياكل الاتحاد...تهتيك النقابات.. وفي الان ذاته ضرب الاتحاد عبر ضرب الاتفاقيات وتعطيلها من قبل الائتلاف الحاكم".وتابع مشيرا للنهضة وحلفائها "الآن مرّوا إلى خطة جديدة قوامها زرع أجسام "نقابية" فقّاعية في القطاعات والجهات حتّى إن لم تكن بينها حاليا صلات: مايحدث في التعليم والعدلية والصحّة مثلا..اللعبة مكشوفة وسبق للأنظمة السابقة أن استعملتها وفشلت".وتأتي تدوينة الطاهري في ظل انتقادات واسعة للمنظمة الشغيلة التى ورغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد على ضوء أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، تستعد لاستقبال السنة الجديدة ب4 اضرابات عامة في الشهر الجاري في كل من صفاقس والقصرين وتوزر وقفصة.