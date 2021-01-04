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اتحاد الشغل يستقبل 2021 ب4 اضرابات عامة ويتهم النهضة وحلفاءها بشن حملة لضرب الاتحاد وتشويهه

Publié le Lundi 04 Janvier 2021 - 09:50 قراءة: 0 د, 40 ث
باب نات - نشر الاثنين 4 جانفي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري تدوينة اتهم فيها حركة النهضة وحلفاءها بالعمل على ضرب الاتحاد وشن حملة لتشويهه.

وقال الطاهري "كانت خطة النهضة في البداية..."زرع منظمات موازية...محاولة اختراق هياكل الاتحاد...تهتيك النقابات.. وفي الان ذاته ضرب الاتحاد عبر ضرب الاتفاقيات وتعطيلها من قبل الائتلاف الحاكم".


وتابع مشيرا للنهضة وحلفائها "الآن مرّوا إلى خطة جديدة قوامها زرع أجسام "نقابية" فقّاعية في القطاعات والجهات حتّى إن لم تكن بينها حاليا صلات: مايحدث في التعليم والعدلية والصحّة مثلا..اللعبة مكشوفة وسبق للأنظمة السابقة أن استعملتها وفشلت".

وتأتي تدوينة الطاهري في ظل انتقادات واسعة للمنظمة الشغيلة التى ورغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد على ضوء أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، تستعد لاستقبال السنة الجديدة ب4 اضرابات عامة في الشهر الجاري في كل من صفاقس والقصرين وتوزر وقفصة.




Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 218064

BABANETTOO  (France)  |Lundi 04 Janvier 2021 à 12h 50m |           
L'ugtt ... organisation terroriste sous couvert syndical !

Aziz75  (France)  |Lundi 04 Janvier 2021 à 11h 14m |           
منذ تولت هيأة بقيادة جراد و أعانه، هذا الهيكل فقد كل مصدقيته و أصبح ألعوبة في يد الدكتاتور، و بالتالي لم تعد لكم أي شرعية تذكر. عدد الأضرابات في كل القتاعات. لا توجد أي نقابة في أي مكان في هذا العالم خربت البلاد لأمور إديولوجية مثلكم يا أنذال. على الدولة أن تحاسبكم عل كل ضغيرة أو كبيرة إقترفتموها تجاه الشعب،بتعطيلكم دورة الحياة الإقتصادية و الإجتماعية. كثير من المؤسسات غادرت البلاد أو أغلقت بتهوركم و جبروتكم.

Volcano  (Tunisia)  |Lundi 04 Janvier 2021 à 10h 16m |           

اتحاد الخراب لم يدعو يوما الى العمل و بذل المزيد من الجهد و التفاني و الاخلاص للوطن وانما

" اختصاصه اضرابات متواصلة " لخلق الثروة و التنمية و مواطن الشغل

Sly  (Tunisia)  |Lundi 04 Janvier 2021 à 10h 08m |           
اتحاد الخراب
اتحاد معلم كرشة



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