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ائتلاف الكرامة يحذّر أهالي صفاقس من دولة "داحش" ويدعوهم الي مقاطعة اضراب 12 جانفي

Publié le Dimanche 27 Decembre 2020 - 11:09 قراءة: 0 د, 57 ث
باب نات - عبّر قيادات ائتلاف الكرامة عن استنكارهم الشديد لقرار الاتحاد العام التونسي للشغل المتعلق بشن اضراب عام في صفاقس يوم 12 جانفي من أبرز أسبابه رفض أن يكون المستشفى الجديد عسكريا .

ونشرت السبت 26 ديسمبر الصفحة الرسمية لائتلاف الكرامة تدوينات لقيادات الائتلاف يوجهون من خلالها انتقادات لاذعة للمنظمة الشغيلة وكتب سيف مخلوف شعار لا لا للاضراب يا عصابة الخراب فيما قال محمد العفاس ان 12 جانفي هو تاريخ الأحرار لا العبيد في اشارة الي أن احرار الجهة سيقاطعون الاضراب.




كما نشرت صفحة الائتلاف تدوينة للنائب منذر بن عطية حذّر فيها مما وصفه تنظيم "داحش"، دولة اتحاد الشغل الذي يسعى لالحاق مستشفى صفاقس الجديد بامارته ليعشش فيه خفافيش التخريب والافساد والنقابيون الذين هم مثل الجراد، كل مؤسسة دخلوها يحولونها الي وكر للفساد والبلطجة والاضرابات".

اقرأ أيضا: اتحاد الشغل يُعلن اضرابا عاما في صفاقس من بين أسبابه رفضه ان يكون المستشفى الجديد عسكريا


ودعا بن عطية بدوره أحرار صفاقس الي مقاطعة اضراب 12 جانفي والمحافظة على المستشفى الجديد الذي أهدته الصين للدولة التونسة وأهالي صفاقس وليس للنقابيين حسب تعبيره.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 217670

Ahmed01  (France)  |Dimanche 27 Decembre 2020 à 12h 36m |           
وإنما الفاسد من كان للفاسدين قرينا

Sly  (Tunisia)  |Dimanche 27 Decembre 2020 à 11h 45m |           
هذا سامي الطاهري اللي قال فيه الحبيب بوعجيلة يحب ينقلب لان من مصلحته توقف المسار الديمقراطي ....

كمشة فساد




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