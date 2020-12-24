رئيس الجمهورية يشرف على عملية تسليم مجموعة من المساعدات الطبية لفائدة المستشفى المحلي منزل بوزيان

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح الخميس 24 ديسمبر 2020 زيارة الى منزل بوزيان وفيض العكارمة أولاد مبروك من ولاية سيدي بوزيد حيث تنقل الى مقبرتي المكان أين تلا فاتحة الكتاب ترحما على روحي الشهيدين شوقي نصري ومحمد عماري أول شهداء الثورة الذين سقطوا رافعين شعار المطالبة بالشغل والحرية والكرامة الوطنية.
وتحادث رئيس الدولة بالمناسبة مع عدد من المواطنين الذين عبروا عن مشاغلهم وانتظاراتهم على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وقد جدد رئيس الجمهورية حرصه على تحقيق المطالب التي من أجلها سقط شهداء الثورة.
كما جدد رئيس الدولة البقاء على العهد حتى تتحقق مطالب جرحى الثورة وشهدائها، مبينا أننا اليوم مدينون لمن قدموا أنفسهم فداء الوطن من أجل أن نعيش في وطن حر محفوظ الكرامة.
وأكد على أهمية حفظ ذكرى الجرحى والشهداء الذين ساهموا في إشعال فتيل الثورة في تونس، وعلى ضرورة أن تبقى ذكراهم خالدة في أذهان كل التونسيين.
كما أشرف رئيس الجمهورية على عملية تسليم مجموعة من المساعدات الطبية لفائدة المستشفى المحلي منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد.
وتتضمن هذه المساعدات عديد التجهيزات الصحية، منها أسرة طبية وأجهزة تنفس وكراسي متحركة وغيرها.
ومثلت زيارة مستشفى منزل بوزيان فرصة جدد فيها رئيس الدولة تأكيده على أن الصحة حق من حقوق الإنسان، كما استمع إلى عدد من المسؤولين المحليين وإطارات وأعوان المستشفى الذين أشاروا إلى عديد النقائص منها نقص الأدوية وأطباء الاختصاص والموارد البشرية عموما.
وتحادث رئيس الجمهورية أيضا مع مجموعة من أهالي منزل بوزيان الذين ثمنوا زيارة الرئيس وحرصه على إحياء ذكرى الشهداء معربين عن تطلعهم الى أن لا تحيد الثورة عن أهدافها وعن آمالهم في حل مشاكل البطالة ودعم التنمية بالمنطقة.
وكانت رئاسة الجمهورية تلقت أمس هبة من التونسيين المقيمين بالخارج تمثلت في قافلة مساعدات طبية، وقد أمر رئيس الدولة بأن تتولى الإدارة العامة للصحة العسكرية توزيعها على عدة مستشفيات جهوية ومحلية ومستوصفات في عديد الجهات التونسية.
وتحادث رئيس الدولة بالمناسبة مع عدد من المواطنين الذين عبروا عن مشاغلهم وانتظاراتهم على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وقد جدد رئيس الجمهورية حرصه على تحقيق المطالب التي من أجلها سقط شهداء الثورة.
كما جدد رئيس الدولة البقاء على العهد حتى تتحقق مطالب جرحى الثورة وشهدائها، مبينا أننا اليوم مدينون لمن قدموا أنفسهم فداء الوطن من أجل أن نعيش في وطن حر محفوظ الكرامة.
وأكد على أهمية حفظ ذكرى الجرحى والشهداء الذين ساهموا في إشعال فتيل الثورة في تونس، وعلى ضرورة أن تبقى ذكراهم خالدة في أذهان كل التونسيين.
كما أشرف رئيس الجمهورية على عملية تسليم مجموعة من المساعدات الطبية لفائدة المستشفى المحلي منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد.
وتتضمن هذه المساعدات عديد التجهيزات الصحية، منها أسرة طبية وأجهزة تنفس وكراسي متحركة وغيرها.
ومثلت زيارة مستشفى منزل بوزيان فرصة جدد فيها رئيس الدولة تأكيده على أن الصحة حق من حقوق الإنسان، كما استمع إلى عدد من المسؤولين المحليين وإطارات وأعوان المستشفى الذين أشاروا إلى عديد النقائص منها نقص الأدوية وأطباء الاختصاص والموارد البشرية عموما.
وتحادث رئيس الجمهورية أيضا مع مجموعة من أهالي منزل بوزيان الذين ثمنوا زيارة الرئيس وحرصه على إحياء ذكرى الشهداء معربين عن تطلعهم الى أن لا تحيد الثورة عن أهدافها وعن آمالهم في حل مشاكل البطالة ودعم التنمية بالمنطقة.
وكانت رئاسة الجمهورية تلقت أمس هبة من التونسيين المقيمين بالخارج تمثلت في قافلة مساعدات طبية، وقد أمر رئيس الدولة بأن تتولى الإدارة العامة للصحة العسكرية توزيعها على عدة مستشفيات جهوية ومحلية ومستوصفات في عديد الجهات التونسية.
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