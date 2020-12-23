     

الصين تعبّر عن استعدادها لتقديم الدعم لتونس في مختلف الميادين وخاصة في مجال التكوين والصحة

Publié le Mercredi 23 Decembre 2020 - 16:07 قراءة: 0 د, 28 ث
باب نات - مثّل دفع التعاون التونسي الصيني في المجال العسكري محور اللقاء الذي جمع وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي صباح اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 بمقر الوزارة بسفير جمهورية الصين الشعبية بتونس Zhang Jianguo.

وثمّن وزير الدفاع الوطني بالمناسبة دعم الصين لتونس في مجابهة جائحة كوفيد 19، مشيدًا بالتعاون المثمر في المجال العسكري في ميادين الصحة العسكرية والتكوين.


وأكد الضيف من جهته أن الصين تولي إهتماما كبيرا لأمن تونس واستقرارها، معبرا عن استعداد بلاده لدعمها في مجابهة فيروس كورونا وتقديم الدعم في مختلف المجالات خاصة في مجال التكوين والصحة العسكرية بما فيها التجهيزات الطبيّة ومستلزمات الوقاية الفردية.

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