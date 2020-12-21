قضية نفايات إيطاليا: موزاييك تنشر قائمة الموقوفين

أكد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1 جابر غنيمي الاحتفاظ بـ12 شخصا في قضية توريد نفايات من إيطاليا عبر الميناء التجاري بسوسة وهم :وزير البيئة المقال مصطفى العرويمدير ديوان الوزيرمدير في وكالة التصرف في النفاياتمدير في في الوكالة الوطنية لحماية المحيطرئيس لجنة في الوكالة الوطنية لحماية المحيطموظف بالإدارة الجهوية للبيئة بسوسةمدير عام سابق في وكالة التصرف في النفاياتمدير في وكالة التصرف في النفاياتعميد في الديوانةصاحب مخبر خاصوسيط جمركيموظف في البريدوسيمثل اليوم أيضا 10 أشخاص على صلة بالقضية في حالة تقديم وهم :وزير البيئة السابق شكري بلحسنالمدير العام الحالي للوكالة الوطنية لحماية المحيطمدير عام مقال في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات2 عمداء في الديوانةمهندس أول في الوكالة الوطنية لحماية المحيطقنصل تونس بميلانووأضاف غنيمي لاذاعة موزاييك أنه تم إدراج صاحب الشركة في التفتيش، مؤكدا أنه غادر تراب الوطن نحو وجهة أخرى منذ إنطلاق الأبحاث.