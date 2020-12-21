   Abdelwahab - كلّ ده كان ليه  

قضية نفايات إيطاليا: موزاييك تنشر قائمة الموقوفين

Publié le Lundi 21 Decembre 2020 - 12:13 قراءة: 0 د, 46 ث
أكد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1 جابر غنيمي الاحتفاظ بـ12 شخصا في قضية توريد نفايات من إيطاليا عبر الميناء التجاري بسوسة وهم :

وزير البيئة المقال مصطفى العروي


مدير ديوان الوزير

مدير في وكالة التصرف في النفايات

مدير في في الوكالة الوطنية لحماية المحيط

رئيس لجنة في الوكالة الوطنية لحماية المحيط

موظف بالإدارة الجهوية للبيئة بسوسة

مدير عام سابق في وكالة التصرف في النفايات

مدير في وكالة التصرف في النفايات

عميد في الديوانة

صاحب مخبر خاص

وسيط جمركي

موظف في البريد

وسيمثل اليوم أيضا 10 أشخاص على صلة بالقضية في حالة تقديم وهم :

وزير البيئة السابق شكري بلحسن

المدير العام الحالي للوكالة الوطنية لحماية المحيط

مدير عام مقال في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

2 عمداء في الديوانة

مهندس أول في الوكالة الوطنية لحماية المحيط

قنصل تونس بميلانو

وأضاف غنيمي لاذاعة موزاييك أنه تم إدراج صاحب الشركة في التفتيش، مؤكدا أنه غادر تراب الوطن نحو وجهة أخرى منذ إنطلاق الأبحاث.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 217304

Karimyousef  (France)  |Lundi 21 Decembre 2020 à 12h 48m |           
هذا ما ينتظره الشعب.السجن لكل من اراد ان تكون تونس زبالة و باع بلاده مقابل الفلوس



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