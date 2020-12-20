على خلفية ''قضية نفايات إيطاليا": إيقاف وزير البيئة مصطفى العروي و قيادات في الديوانة

أكد رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان بدر الدين القمودي إيقاف عدد من كبار مسؤولي الدولة في خصوص موضوع حاويات الفضلات الموردة من إيطاليا.وبين القمودي في تصريح لاذاعة شمس أف أم أن الإيقافات إلى حد الان شملت بعض الإطارات في الديوانة التونسية وعدد من كبار المسؤولين في وزارة البيئة.وقال "هناك عديد الوثائق الإدارية التي تثبت وجود إخلالات جسيمة قامت بها مجموعة من الأطراف بالإدارات المذكورة وسهلت عملية التوريد غير القانونية وباحث البداية من خلال استنطاق المتهمين توصل إلى مجموعة من الحقائق جعلته يقرر إيداعهم السجن".من ناحية أخرى أكد القمودي في تصريح لاذاعة موزاييك, قرار إيقاف وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي وكشف أن القرار صدر وهو مباشر لمهامه الأمر الذي إعتبره سابقة ومكسباً من مكاسب ثورة 17 ديسمبر وفق تعبيره.وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أقال العروي من منصبه مساء يوم الأحد.