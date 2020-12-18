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سفارة فرنسا بتونس تنفي قطعيا تصريحات محسن مرزوق

Publié le Vendredi 18 Decembre 2020 - 20:20 قراءة: 0 د, 27 ث
نفت السفارة الفرنسية في تونس، اليوم 18 ديسمبر 2020، بشكل قاطع تصريحات رئيس حركة 'مشروع تونس' محسن مرزوق خلال حضوره في برنامج "ميدي شو" على اذاعة موزاييك بخصوص زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى باريس، وعبّرت في بلاغها عن أسفها لطريقة التعاطي مع هذه الزيارة.

ويأتي هذا البلاغ الصحفي ردا على ماجاء على لسان محسن مرزوق خلال حضوره في برنامج "ميدي شو" على اذاعة موزاييك الذي ذكر أنّ الرئاسة التونسية عبّرت لسفير فرنسا بتونس عن عدم رضاها عن زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي لباريس.


المصدر - موزاييك

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