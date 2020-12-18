دعم العلاقات التونسية القطرية في المجالات العسكرية محور لقاء وزير الدفاع بسفير دولة قطر

باب نات -

التقى وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي صباح اليوم بمقر الوزارة سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر بتونس وتمحور اللقاء حول العلاقات التونسية القطرية وآفاق دعمها في مختلف المجالات العسكرية وخاصة في المجال الصحي العسكري.وثمّن وزير الدفاع الوطني بالمناسبة دعم قطر لتونس في مجابهتها لفيروس كورونا وذلك بتوفير مستشفى ميداني في إطار هبة ومستلزمات الوقاية الفردية ومعدات تشخيص “Covid-19”.وأكّد على مواصلة التعاون العسكري الثنائي المثمر وضرورة تطويره في ميادين التكوين والتدريب وتبادل الخبرات والعمل على تعزيزه في مجال التعاون الفني.ومن جهته عبر سفير دولة قطر بتونس عن استعداد بلاده الكامل لمواصلة التعاون العسكري وخاصة في مجال الصحة العسكرية لدعم جهود تونس في مجابهة فيروس كورونا.