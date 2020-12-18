تزامنا مع الذكري العاشرة للثورة بسيدي بوزيد احداث مخبر تكنولوجي متجول لشباب الجهة بقيمة 450 الف دينار

إحداث مشروع نموذجي للتصرف في النفايات ببلدية بئر الحفي



تزامنا مع إحياء الذكرى العاشرة للثورة بسيدي بوزيد و في إطار تفعيل دور المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد في دعم البلديات في تركيز اللامركزية وإرساء مدن جذابة وشاملة للطفولة، تم امس الخميس 17 ديسمبر2020 بسيدي بوزيد وبالشراكة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية الجمعية التونسية للتربية والبحث العلمي والتنمية بسيدي بوزيد إمضاء اتفاقية تعاون وشراكة مع بلديات الرقاب و حاسي الفريد وبئر الحفي لإنجاز مشروع مخبر تكنولوجي نموذجي لفائدة أطفال وشباب البلديات المذكورة .ويهدف هذا المخبر التكنولوجيFab Lab المتجول بين هذه المدن الثلاث إلى تعزيز التضامن بين البلديات ودفع الابتكار والإبداع والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بين جيل الشباب.وأكدت الدكتورة نائلة العكريمي المديرة العامة للمركز في كلمة ألقتها بمناسبة توقيع الاتفاقية أن هذا المشروع سيمكن من مزيد تأطير الأطفال والشباب في بلديات حاسي الفريد، الرقاب وبئر الحفي في مجال البحث العلمي والتكنولوجي ومن خلق مساحة لتحسين قدراتهم في الابتكار والتطوير. كما سيدعم آليات تأهيل الأطفال والشباب في المناطق المذكورة للمشاركة في المسابقات الوطنية والعالمية.وتقدر قيمة المشروع بحوالي 450 ألف دينار، ممولة من قبل "برنامج مبادرة اللامركزية الفعالة والبلديات الجذابة "(إدامة).هذا وقام المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد بإمضاء اتفاقية ثانية مع بلدية بئر الحفي، لإنجاز مشروع نموذجي في مجال التصرف في النفايات سيمكن من دعم جهود البلدية في تحسين جمع النفايات والقضاء على المصبات العشوائية حفاظا على جمالية ونظافة المنطقة من خلال تهيئة وتأهيل مستودع بلدي نموذجي لتحسين استغلال الاسطول البلدي و تطوير الجانب التنظيمي وضمان ديمومة خدمات رفع النفايات.كما سيمكن هذا المشروع من التقليص في نسبة التلوث والحد من تراكم النفايات، وتقدر قيمة المشروع بحوالي 130 ألف دينار ويموله برنامج مبادرة اللامركزية الفعالة والبلديات الجذابة "(إدامة).كما سيتم إمضاء اتفاقية دعم حول المساهمة في تمويل مشروع تهيئة ساحة "السبالة" وخلق فضاءات تجارية بها بتمويل قدره 150 ألف دينار من الكلفة الاجمالية للمشروع.وتتنزل مرافقة هذه البلديات من قبل المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد ضمن برنامج "مبادرة اللامركزية الفعالة والبلديات الجذابة" المدعوم من قبل وزارة الخارجية الهولندية، والذي يعمل على تطوير قدرات 12 بلدية شريكة في ضواحي تونس الكبرى (دوار هيشر ورواد)، والشمال الغربي (عين دراهم، باجة، كريب، تيبار)، الوسط الغربي (بئر الحفي وحاسي الفريد) والجنوب (بن قردان، الذهيبة، بوغرارة وجمنة) .