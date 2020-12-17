   Om Kalthoum - حب ايه  

الاطاحة بمروع المواطنين بالسطو ونهب منازلهم

Publié le Jeudi 17 Decembre 2020 - 11:16 قراءة: 0 د, 19 ث
باب نات - تمكنت يوم اول أمس 15 ديسمبر2020 وحدات منطقة الأمن الوطني بالمرسى من القبض على شخص عمره 23 سنة، من ذوي السوابق العدلية اختص سرقة المنازل والفيلات الفخمة بالمرسى ونهبها ..

وبالتحري معه، اعترف بارتكابه لعملية السرقة والاستيلاء من داخل المول على هاتفين جوالين وانه سرق عدة منازل أخرى .


باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به من أجل "السرقة من داخل محل مسكون"


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