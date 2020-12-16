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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية

Publié le Mercredi 16 Decembre 2020 - 19:17 قراءة: 0 د, 17 ث
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وتناول اللقاء الوضع الأمني العام بالبلاد وسير مختلف أجهزة وزارة الداخلية.
وقد أكد رئيس الجمهورية بالمناسبة على ضرورة توفر المزيد من الانسجام بين الوحدات والإدارات حتى يكون العمل أنجع في فرض احترام القانون.




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