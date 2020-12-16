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africa intelligence يكشف أن سر اللقاء الغير معلن بين نادية عكاشة ومسؤولين فرنسيين هدفه اسناد مناقصة مشروع قنطرة بنزرت لشركة فرنسية

Publié le Mercredi 16 Decembre 2020 - 11:16 قراءة: 1 د, 5 ث
باب نات - نشر مؤخرا موقع africa intelligence مقالا بعنوان " قنطرة بنزرت: كاتب الدولة الفرنسي جون بابتيست لوموان في مهمة انقاذ effiage وvinci و bouygues .
وتزامن نشر هذا المقال مع لقاء غير معلن لم تنشر صوره الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، جمع منذ أيام بقصر قرطاج مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة بعدد من المسؤولين الفرنسيين يتقدمهم كاتب الدولة جون بابتيستلوموان.
وكشف مقال africa intelligence أن محور هذا اللقاء كان مشروع قنطرة بنزرت الذي تسعى الجهات الفرنسية الي أن يكون من نصيب أحد الشركات الفرنسية المشار اليها.


وأفاد المقال بأن هذا اللقاء يأتي في اطار دعم ملفات الشركات الفرنسية وعلى الأرجح طلب تدخل مديرة الديوان الرئاسي لدى وزارة التجهيز التونسية بما يضمن حصول الشركات الفرنسية على مناقصة مشروع قنطرة بنزرت ويقطع الطريق على الشركات المنافسة وعلى رأسها احدى الشركات الصينية.

وقد أثار هذا المقال عديد التفاعلات حول ما وصفوه الدور المشبوه لمديرة الديوان الرئاسي وذكّروا بالجدل الكبير حول تسمية وزير التجهيز واختلاف الأسماء بين كمال الدوخ وكمال أم الزين ومحاولة القصر فرض هذا الأخير كوزير للتجهيز.

في المقابل استبعد بعض المراقبين صحّة ما ورد في الموقع المذكور واشاروا الي أن اللقاء بين نادية عكاشة والمسؤولين الفرنسيين يأتي في اطار الاستعدادات لتنظيم قمة الفرونكوفونية التي ستحتضنها تونس خاصة وأن كاتب الدولة الفرنسي جون بابتيست لوموان مكلف بشؤون السياحة والفرنسيين المقيمين في الخارج و الفرنكفونية.

Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 217011

RIADH  (France)  |Mercredi 16 Decembre 2020 à 13h 11m |           
Babnet de pire en pire, je suis ce site depuis plus de 10ans, je ne sais pas qu’est ce qui s’est passé pour que la ligne éditoriale devienne aussi médiocre, aveuglement partisane ( je n’ai aucun soucis avec une ligne objectivement partisane ), les articles sont des ré-publications de posts FB, les commentaires que des insultes, et des théories de complots, clairement le niveau est celui d’un collège au max. Hélas il ne reste aucun média tunisien
à suivre.

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 16 Decembre 2020 à 13h 01m |           
فرنسا ستحترم بالتاكيد الشعب التونسي عندما يكون له رجالا ورؤساء محترمين
ولنتذكر قليلا معاملات الحكومة الفرنسية مع الدولة التونسية والشعب التونسي في عهدي المرزوقي والسبسي
فلا نلومن الا انفسنا

Cartaginois2011  (South Africa)  |Mercredi 16 Decembre 2020 à 12h 46m |           
يجب فرض الاحترام من فرنسا للشعب التونسي و القيام بالواجبات البروتوكولية المستوجبة عند استقبال رئيس الحكومة التونسية،والذي هو يعتبر المسؤول الاول عن السلطة التنفيذية،ويستلزم ذلك القيام بالمراسم البروتوكولية الخاصة برؤساء الدول والحكومات...الا تخشى فرنسا ان يتّجه اهتمام حكومتنا نحو بلدان متقدمة مثل الصين وتركيا وروسيا وكوريا الجنوبية والمانيا عوض المعاملة الاستعمارية لفرنسا؟

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 16 Decembre 2020 à 11h 39m |           
سر اللقاء الغير معلن بين نادية عكاشة ومسؤولين فرنسيين
اليس افشال زيارة المشيشي لفرنسا وهو ما تم فعلا



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