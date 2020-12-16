africa intelligence يكشف أن سر اللقاء الغير معلن بين نادية عكاشة ومسؤولين فرنسيين هدفه اسناد مناقصة مشروع قنطرة بنزرت لشركة فرنسية

باب نات - نشر مؤخرا موقع africa intelligence مقالا بعنوان " قنطرة بنزرت: كاتب الدولة الفرنسي جون بابتيست لوموان في مهمة انقاذ effiage وvinci و bouygues .
وتزامن نشر هذا المقال مع لقاء غير معلن لم تنشر صوره الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، جمع منذ أيام بقصر قرطاج مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة بعدد من المسؤولين الفرنسيين يتقدمهم كاتب الدولة جون بابتيستلوموان.
وكشف مقال africa intelligence أن محور هذا اللقاء كان مشروع قنطرة بنزرت الذي تسعى الجهات الفرنسية الي أن يكون من نصيب أحد الشركات الفرنسية المشار اليها.
وأفاد المقال بأن هذا اللقاء يأتي في اطار دعم ملفات الشركات الفرنسية وعلى الأرجح طلب تدخل مديرة الديوان الرئاسي لدى وزارة التجهيز التونسية بما يضمن حصول الشركات الفرنسية على مناقصة مشروع قنطرة بنزرت ويقطع الطريق على الشركات المنافسة وعلى رأسها احدى الشركات الصينية.
وقد أثار هذا المقال عديد التفاعلات حول ما وصفوه الدور المشبوه لمديرة الديوان الرئاسي وذكّروا بالجدل الكبير حول تسمية وزير التجهيز واختلاف الأسماء بين كمال الدوخ وكمال أم الزين ومحاولة القصر فرض هذا الأخير كوزير للتجهيز.
في المقابل استبعد بعض المراقبين صحّة ما ورد في الموقع المذكور واشاروا الي أن اللقاء بين نادية عكاشة والمسؤولين الفرنسيين يأتي في اطار الاستعدادات لتنظيم قمة الفرونكوفونية التي ستحتضنها تونس خاصة وأن كاتب الدولة الفرنسي جون بابتيست لوموان مكلف بشؤون السياحة والفرنسيين المقيمين في الخارج و الفرنكفونية.
وتزامن نشر هذا المقال مع لقاء غير معلن لم تنشر صوره الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، جمع منذ أيام بقصر قرطاج مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة بعدد من المسؤولين الفرنسيين يتقدمهم كاتب الدولة جون بابتيستلوموان.
وكشف مقال africa intelligence أن محور هذا اللقاء كان مشروع قنطرة بنزرت الذي تسعى الجهات الفرنسية الي أن يكون من نصيب أحد الشركات الفرنسية المشار اليها.
وأفاد المقال بأن هذا اللقاء يأتي في اطار دعم ملفات الشركات الفرنسية وعلى الأرجح طلب تدخل مديرة الديوان الرئاسي لدى وزارة التجهيز التونسية بما يضمن حصول الشركات الفرنسية على مناقصة مشروع قنطرة بنزرت ويقطع الطريق على الشركات المنافسة وعلى رأسها احدى الشركات الصينية.
وقد أثار هذا المقال عديد التفاعلات حول ما وصفوه الدور المشبوه لمديرة الديوان الرئاسي وذكّروا بالجدل الكبير حول تسمية وزير التجهيز واختلاف الأسماء بين كمال الدوخ وكمال أم الزين ومحاولة القصر فرض هذا الأخير كوزير للتجهيز.
في المقابل استبعد بعض المراقبين صحّة ما ورد في الموقع المذكور واشاروا الي أن اللقاء بين نادية عكاشة والمسؤولين الفرنسيين يأتي في اطار الاستعدادات لتنظيم قمة الفرونكوفونية التي ستحتضنها تونس خاصة وأن كاتب الدولة الفرنسي جون بابتيست لوموان مكلف بشؤون السياحة والفرنسيين المقيمين في الخارج و الفرنكفونية.
Commentaires
4 de 4 commentaires pour l'article 217011