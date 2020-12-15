وزارة الصناعة: توقيع اتفاقية تعاون مع منظمة العمل الدولية لمرافقة 20 مؤسسة صغرى ومتوسطة متضررة من جائحة كورونا

باب نات -

وقعت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير، الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 بمقر الوزارة، على اتفاقية تعاون مع منظمة العمل الدولية عبر تقنية التحاضر عن بعد، بحضور المديرة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة مليكة كريط وطارق بن سلامة مدير بالإدارة بالعامة ومديرة مكتب التعاون الدولي بقسم الصناعة إشراف الصمادحي.وتنص هذه الاتفاقية على تنظيم دورات تكوينية لفائدة 20 مؤسسة صغرى ومتوسطة متضررة من جائحة كورونا ومرافقتهم فنيا في مجال الصحة والسلامة المهنية ووضع مخططات لمواصلة نشاطهم وتوفير معدات للوقاية من الجائحة أثناء العمل.وأكدت الوزيرة في كلمتها حرص الحكومة على ضمان ديمومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من الجائحة من خلال المحافظة على مواطن الشغل بها.وأشارت سلوى الصغير أن مصالح الوزارة قد وضعت آليات إحاطة ومساندة لفائدة الصناعيين وأصحاب المؤسسات على غرار خلية الإحاطة على الخط وخط دعم وإعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.يذكر أن هذه الاتفاقية تندرج في اطار برنامج استدامة المؤسسات المسؤولة والقادرة على التنافس (score) لمنظمة العمل الدولية التي تهدف لتحسين الإنتاجية وظروف العمل في المؤسسات الصغرى والمتوسطة.