بولبابه سالم لقناة France 24: التطبيع مع اسرائيل لا تقوم به إلا الأنظمة الدكتاتورية العربية

فرانس 24 - انتقد الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم تطبيع المغرب لعلاقاتها مع إسرائيل و اعتبر ذلك خيانة للقضية الفلسطينية خاصة ان ملك المغرب هو رئيس لجنة القدس ،، و ترامب اخذ قرارا بنقل السفارة الأمريكية اليها في انتهاك صارخ لقرارات الامم المتحدة ...
و قال خلال استضافته في برنامج "العالم في اسبوع" على قناة France24 ان اسرائيل متمردة على الشرعية الدولية و لم تلتزم بأي قرار دولي كما ان المغرب و الامارات و البحرين و السودان لم يلتزموا بمقترح ملك السعودية و قرار القمة العربية في بيروت سنة 2002 فيما يعرف بمبادرة الارض مقابل السلام .
و استغرب بولبابه سالم كيف تطبع المغرب التي تبعد آلاف الكيلمترات عن الاراضي المحتلة في نهاية عهدة ترامب وهي عضو في اتحاد المغرب العربي ، و قال كيف نقبل ان دولا أوروبية تقاطع منتجات المستوطنات الاسرائيلية بينما سنراها في الدول العربية المطبعة ..
و قال خلال استضافته في برنامج "العالم في اسبوع" على قناة France24 ان اسرائيل متمردة على الشرعية الدولية و لم تلتزم بأي قرار دولي كما ان المغرب و الامارات و البحرين و السودان لم يلتزموا بمقترح ملك السعودية و قرار القمة العربية في بيروت سنة 2002 فيما يعرف بمبادرة الارض مقابل السلام .
و استغرب بولبابه سالم كيف تطبع المغرب التي تبعد آلاف الكيلمترات عن الاراضي المحتلة في نهاية عهدة ترامب وهي عضو في اتحاد المغرب العربي ، و قال كيف نقبل ان دولا أوروبية تقاطع منتجات المستوطنات الاسرائيلية بينما سنراها في الدول العربية المطبعة ..
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