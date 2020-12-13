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بولبابه سالم لقناة France 24: التطبيع مع اسرائيل لا تقوم به إلا الأنظمة الدكتاتورية العربية

Publié le Dimanche 13 Decembre 2020 - 18:51 قراءة: 0 د, 43 ث
فرانس 24 - انتقد الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم تطبيع المغرب لعلاقاتها مع إسرائيل و اعتبر ذلك خيانة للقضية الفلسطينية خاصة ان ملك المغرب هو رئيس لجنة القدس ،، و ترامب اخذ قرارا بنقل السفارة الأمريكية اليها في انتهاك صارخ لقرارات الامم المتحدة ...

و قال خلال استضافته في برنامج "العالم في اسبوع" على قناة France24 ان اسرائيل متمردة على الشرعية الدولية و لم تلتزم بأي قرار دولي كما ان المغرب و الامارات و البحرين و السودان لم يلتزموا بمقترح ملك السعودية و قرار القمة العربية في بيروت سنة 2002 فيما يعرف بمبادرة الارض مقابل السلام .


و استغرب بولبابه سالم كيف تطبع المغرب التي تبعد آلاف الكيلمترات عن الاراضي المحتلة في نهاية عهدة ترامب وهي عضو في اتحاد المغرب العربي ، و قال كيف نقبل ان دولا أوروبية تقاطع منتجات المستوطنات الاسرائيلية بينما سنراها في الدول العربية المطبعة ..



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216857

Karimyousef  (France)  |Dimanche 13 Decembre 2020 à 19h 25m |           
جزء كبير من سكان اسرئيل ينحدرون من أصول مغاربية.تربطهم بهذه البلدان روابط عاطفة و تاريخية كبيرة. 10 وزراء في الحكومة الاسرائلية من اصل مغاربي.ربط علاقات مع اسرائيل لا تعني الموافقة المطلقة على سياستها.كل الدول الديمقراطية لها علاقات مع اسرائيل.، تركيا
ايضا لها علاقات مع اسرائيل.مخابر اسرائيل العلمية من انجع المخابر و يمكن التعلم منهم الكثير



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