يا غنوشي يا سفاح يا قتال الارواح أبرز شعار العشرات من أنصار التيار وحركة الشعب خلال الاحتجاج أمام البرلمان

باب نات -

تجمّع الأحد 13 ديسمبر العشرات من أنصار حركة الشعب والتيار الديمقراطي بحضور عدد من قيادات الحزبين وذلك في اطار تحرّك احتجاجي للتنديد بالعنف وتقسيم التونسيين تزامنا مع اعتصام الكتلة الديمقراطية في البرلمان.ورفع المشاركون في هذا التحرك شعارات مثل " يا غنوشي يا سفاح يا قتال الارواح" و"دساترة وخوانجية سحقا سحقا للرجعية" وكذلك "يا مخلوف يا جبان الديمقراطي لا يهان".وفي كلمة له خلال التحرك الاحتجاجي قال الامين العام لحركة الشعب ان الاطراف المشاركة في الاعتصام تقدم نفسها انها حاملة مشروع الاصلاح الحقيقي في مواجهة حكومة المافيا وصرخ قائلا "لن نسكت وسيستمر الاعتصام وسيلتحم مع مطالب الشعب في مختلف الولايات".وجدد المغزاوي تأكيده على ان اعتصام الكتلة الديمقراطية في البرلمان سيتواصل وأنه لا مجال للتفاوض مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي وسط هتاف أنصار التيار وحركة الشعب يا غنوشي يا سفاخ....