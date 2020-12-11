موزاييك : هذا ما جرى بين دقيش والجريء؟

علمت موزاييك أن اجتماع وزير الشباب والرياضة والادماج المهني كمال دقيش برئيس الجامعة التونسية لكرة القدم الدكتور وديع الجريء تناول ملف الساعة المتعلق بتعليق نشاط هلال الشابة. وحسب المعطيات المتوفرة فان الموقف ما يزال يرواح مكانه باعتبار ان موقف الجامعة ثابت في حدود ما طبق من قانون في الغرض.وتم التأكيد في ذات الاجتماع على أن الاندية اذا طلبت عقد جلسة عامة للنظر في موضوع هلال الشابة فذلك من حقها بما يكفله القانون .وبخصوص التسريع في الاجراءات فانه تمت الاشارة الى أن هلال الشابة فوتت الكثير من الوقت لطلب هذا الاجراء حيث كان لها متسعا من الوقت لطلبه منذ صدور القرار في 17 أكتوبر ، الا أن طلب الشابة كان متأخرا جدا وذلك بضعة أيام قبل انطلاق البطولة وهو ما جعله طلبا غير منطقيا.هذا وقد رفض وديع الجريء اللقاء على طاولة واحدة مع رئيس هلال الشابة توفيق لمكشر.المصدر موزاييك