سامية عبو لعبير موسي: الشيئ من مأتاه لا يستغرب ولن نلتقي ابدا

نددت النائبة عن التيار الديمقراطي، سامية عبو بتصريحات رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي التي قالت فيها إن "التيار" تاجر "بقطرة دم" في إشارة لتعرض النائب انور بالشاهد للعنف.وفي حوار عبر امواج اذاعة جوهرة اف ام اليوم الخميس قالت سامية عبو إن "الشيء من مأتاه لا يُستغرب لأنها لم تعتذر عن العنف والجرائم التي حدثت في عهد بن علي من قتل وتعذيب واغتصاب وفقر وتجويع".وتابعت سامية عبو أن "التيار" كان من بين المندّدين بالعنف الذي مورس عليها من قبل ائتلاف الكرامة، وفق قولها.وقالت "أنا وعبير موسي خطّان متوازيان لا يلتقيان أبدا".