   Abdelhalim Hafed - سوّاح  

المنجي الخضراوي " نخبتنا تدعو الى الانقلابات العسكرية لانها عاجزة"

Publié le Jeudi 10 Decembre 2020 - 08:11 قراءة: 0 د, 16 ث
قال الصحفي المنجي الخضراوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان نخبتنا التي تدعو الى الانقلاب العسكري هي غير قادرة على التفكير في البديل.
واضاف المنجي الخضراوي " هذا هو معنى الانهزام التاريخي".
جدير بالذكر ان عددا من السياسيين والمفكرين طالبوا بنزول الجيش الوطني وحل البرلمان التونسي عقب تصاعد الازمة الحالية.




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