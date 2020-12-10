المنجي الخضراوي " نخبتنا تدعو الى الانقلابات العسكرية لانها عاجزة"

قال الصحفي المنجي الخضراوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان نخبتنا التي تدعو الى الانقلاب العسكري هي غير قادرة على التفكير في البديل.واضاف المنجي الخضراوي " هذا هو معنى الانهزام التاريخي".جدير بالذكر ان عددا من السياسيين والمفكرين طالبوا بنزول الجيش الوطني وحل البرلمان التونسي عقب تصاعد الازمة الحالية.