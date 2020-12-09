علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس واليابان محور لقاء رئيس الجمهورية بوزير الخارجية الياباني

باب نات -

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأربعاء 9 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج وزير الخارجية الياباني Toshimitsu MOTEGIوتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس واليابان والإرادة المشتركة لمزيد تطوير هذا التعاون وتوسيع مجالاته بما يتماشى والتطور الذي يشهده العالم اليوم لا سيما على المستوى التكنولوجي.كما تناول اللقاء عددا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والمسائل الدولية وخاصة منها القضية الفلسطينية.وتم التطرق بالخصوص إلى مشاريع التعاون الثنائي، والاستعدادات الجارية للقمة الثامنة لندوة طوكيو الدولية لتنمية إفريقيا (تيكاد 8 ) المقرر عقدها في تونس سنة 2022 .وأعرب رئيس الدولة بالمناسبة عن شكر تونس لليابان لما قدمته من دعم لبلادنا في مجابهة جائحة كوفيد 19 .ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الياباني عن ثقته الكبيرة بأن قمة "تيكاد 8" ستكون مناسبة لمزيد توثيق علاقات التعاون والشراكة بين اليابان وتونس من جهة وبين اليابان وكافة بلدان القارة الإفريقية من جهة أخرى.وقد حضر اللقاء بالخصوص محمد علي النفطي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، و رياض الصيد مدير عام أمريكا وآسيا وأوقيانوسيا بالوزارة.