وزير تكنولوجيات الاتصال يشارك في أشغال الدورة التاسعة لاجتماع مجلس إدارة تحالف SMART AFRICA

باب نات -

شارك محمد الفاضل كريّم، وزير تكنولوجيات الاتصال بتكليف من رئيس الجمهورية لتمثيل تونس في أشغال الدورة التاسعة لاجتماع مجلس إدارة تحالف إفريقيا الذكيّة الاثنين 07 ديسمبر 2020 والتي تنتظم بصفة استثنائية عن بعد هذه السنة، برئاسة بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا وبمشاركة قادة الدول الأعضاء والوزراء في التحالف المذكور وعددا من ممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص.وتم خلال هذا الاجتماع رسميا الإعلان عن إطلاق المخطط المديري للمؤسسات الناشئة الذي تم إنجازه بالتعاون بين تونس وتحالف إفريقيا.وفي مستهل كلمته اكّد محمد الفاضل كريّم على الأهمية التي توليها تونس للتحول الرقمي باعتباره يمثل ركيزة من ركائز التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.وأشار الوزير بهذه المناسبة أن الوزارة حرصت على وضع إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي تهدف بالأساس إلى النهوض بالاقتصاد الرقمي وخاصة بالتجديد والابتكار ودعم المبادرة الخاصة وذلك من خلال برنامج تونس الناشئة المتكون من أربع عناصر أساسية متمثلة في الإطار القانوني الذي ساهم منذ انطلاق تفعيله في افريل 2019 في خلق ديناميكية تجسدت من خلال إسناد 350 علامة مؤسسة ناشئة بالإضافة إلى آليات التمويل والمرافقة، تطوير الكفاءات والإدماج الجغرافي. وقد التزمت تونس منذ انضمامها إلى تحالف إفريقيا الذكية أن تكون وجهة إقليمية متميزة للمؤسسات الناشئة في إفريقيا والعالم.وأبرز الوزير في هذا السياق أن الهدف الاساسي من المخطط المديري للمؤسسات الناشئة الذي تم الإعلان عنه رسميا اليوم هو تحديد أهم التوجهات والتوصيات التي يجب على كل بلد إفريقي إتباعها لتطوير المؤسسات الناشئة والنظام البيئي الخاص بها.كما بيّن الوزير انه تم اختيار تونس لوضع إستراتيجية للمدن الذكية هذا إلى جانب مساهمتها في إعداد المخطط المديري للهويّة الرقمية في إفريقيا.وفي ختام كلمته أكدّ الوزير بان بلادنا تعمل اليوم على أن تصبح أرضا لتطوير والتقاء المؤسسات الناشئة الإفريقية المشعّة على مختلف القارات الأخرى كما تلتزم بوضع كل وأفضل مالديها من خبرات وكفاءات من اجل التسريع بانجاز المشاريع الرقمية الإفريقية والعمل المشترك بكل ثقة في المستقبل من اجل إرساء سوق رقمية موحدة.