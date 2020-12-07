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النائبة امال الورتتاني لموسي في مكتب الغنوشي: انتي وحدة كذابة وبلعوطة وتحب تركب على الاحداث"

Publié le Lundi 07 Decembre 2020 - 19:21 قراءة: 0 د, 29 ث
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي فيديو لمشادة بين رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والنائب عن قلب تونس سفيان طوبال في مكتب رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وقالت عبير موسي ان كتلة قلب تونس تريد ان تقوم بصفقات في السر مع راشد الغنوشي وفي انتهاك صارخ لمقررات البرلمان وما تم الاتفاق عليه.
ودخلت موسي في جدال وخلاف مع النائب سفيان طوبال الذي وصفها بالكاذبة التي تستغل الفرص لهرسلة البرلمان.


بدورها هاجمت النائبة عن قلب تونس امال الورتتاني عبير موسي بحضور الغنوشي قائلة لها " انتي وحدة كذابة وبلعوطة وتحب تركب على الاحداث".


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 216464

Observateur  (Canada)  |Lundi 07 Decembre 2020 à 19h 44m |           
هي تتغذى من ردة فعلهم المتشنجة والله، كان وين تتكلم، يقوموا يضحكو هي عليها، إلا ما يسكتوها وتبلع

Observateur  (Canada)  |Lundi 07 Decembre 2020 à 18h 30m |           
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