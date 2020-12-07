استطلاع غالوب.. تونس ضمن أكثر 10 شعوب توترا وحزنا بالعالم

وكالات -

صناع القرار

كشفت نتائج استطلاع رأي مؤسسة "غالوب" (Gallup) الأميركية أن العراقيين واللبنانيين والتونسيين هم ضمن أكثر 10 شعوب توترا وحزنا، وذلك ضمن استطلاع شمل 145 دولة جرى عام 2019، وشارك فيه أكثر من 175 ألف شخص من البالغين.وتفيد نتائج تقرير "غالوب العالمي للمشاعر 2020" (Gallup Global Emotions 2020)، التي نشرت اليوم، أن 51% من العراقيين (ألف مشارك) قالوا إنهم يشعرون بالتوتر والغضب والحزن والقلق والألم النفسي، ليحتل الشعب العراقي المرتبة الأولى عالميا ضمن أكثر شعوب العالم، التي تعاني من مشاعر سلبية، في حين قال 48% من اللبنانيين المشاركين في الاستطلاع (ألف مشارك) إنهم تعرضوا للمشاعر السلبية الخمسة المذكورة.وأما التونسيين، فقال 46% من المشاركين منهم (ألف شخص) في استطلاع غالوب إنهم عاشوا المشاعر السلبية الخمسة، وذلك ردا على السؤال التالي: هل تعرضت يوم أمس للمشاعر التالية: الألم النفسي، التوتر، الحزن، القلق والغضب.وتقول مؤسسة غالوب، إن هدف استطلاعها هو قياس مؤشر التجارب السلبية والإيجابية التي تتعرض لها الشعوب، والتي لا تعكسها ولا ترصدها المؤشرات الاقتصادية المعروفة مثل معدل النمو، وتضيف المؤسسة نفسها أن نتائج الاستطلاع العالمي تقدم فكرة لصناع القرار في العالم عن الصحة النفسية لشعوبهم.وجاء ترتيب أكثر شعوب العالم، التي تقول إنها تعرضت لمشاعر سلبية مثل التوتر والحزن، كالآتي: العراق ثم رواندا (49%)، فأفغانستان وتشاد ولبنان وسيراليون (48% لكل منها)، ثم غينيا (47%)، فتونس ثم إيران وتوغو (45%).وخصص تقرير غالوب عن استطلاع المشاعر صفحة للحديث عن العراق؛ إذ ذكر أن البلاد احتلت الصدارة للعام الخامس في مؤشر الشعوب، التي تعاني من المشاعر السلبية، وأرجع التقرير هذه النسبة إلى الاضطرابات التي تعيشها البلاد منذ سنوات طويلة، والأحداث الدموية التي عانى منها العراقيون مثل الحرب الطائفية، واغتيال العديد من المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة.