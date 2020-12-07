   Om Kalthoum - فات الميعاد  

زياد الهاشمي: أنور بالشاهد سبّ الجلالة وسبّ والدة سيف مخلوف وبعد ذلك عملْ فيلم الاعتداء عليه

Publié le Lundi 07 Decembre 2020 - 13:16 قراءة: 1 د, 2 ث
باب نات - نفى الاثنين 7 ديسمبر، النائب عن ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي ما يتم تداوله حول اعتداء نواب ائتلاف الكرامة بالعنف على النائب عن التيار الديمقراطي أنور بالشاهد.

وقال الهاشمي " انور بالشاهد نائب التيار الديمقراطي النذل الحقير يسب في الجلالة و أم سيف الدين مخلوف الي مازلت سخونة في قبرها أمام الاعلام وبكل فخر من زملائه الانذال، ثم يعمل فيلم بكل حقارة ونذالة ان وقع الاعتداء عليه".


من جانبه أكّد أنور بالشاهد اعتداء نواب ائتلاف الكرامة عليه قائلا إن حوالي 10 نواب اعتدوا عليه من بينهم محمد العفاس وسيف الدين مخلوف وزياد الهاشمي.
وأضاف بأن النواب اليوم أصبحوا خائفين على حياتهم محذّرا من وقوع أي عملية ارهابية في البرلمان وفق تعبيره.

يذكر أن النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب، طارق الفتيتي، قرّر ايقاف أشغال الجلسة العامة المنعقدة، صباح الاثنين، بالبرلمان والمخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021، تبعا لأعمال العنف التي جرت بين النوّاب خارج قاعة الجلسة.

وكان النوّاب قد انطلقوا منذ بداية الجلسة العامة، التي يحضرها وزير الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار، علي الكعلي، وكاتب الدولة المكلف بالمالية العمومية والإستثمار، خليل شطورو، في التصويت على فصول أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2021 (من الفصل 1 جديد الى الفصل 8 جديد) الى ان تم ايقاف الجلسة.









Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 216440

MedTunisie  (South Africa)  |Lundi 07 Decembre 2020 à 15h 28m |           
الطبقة السياسي و خاصة التيار الديمقراطي و الدستوري الحر من انذل ما ما موجود

BABANETTOO  (France)  |Lundi 07 Decembre 2020 à 15h 21m |           
Attayar, le groupuscule de la famille Abbou est de la même espèce que celui de Abir Moussi.

De vrais clowns

Potentialside  (Tunisia)  |Lundi 07 Decembre 2020 à 14h 44m |           
الم نقل انهم صعاليك ...

RESA67  (France)  |Lundi 07 Decembre 2020 à 13h 31m |           
Et bien sûr il s’est coupé le front tout seul! C’est la preuve qu’Itilaf el Karama est un parti terroriste

Mongi  (Tunisia)  |Lundi 07 Decembre 2020 à 13h 29m |           
رجعنا ل 2013



مشروع قانون المالية لسنة 2021

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