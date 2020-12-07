زياد الهاشمي: أنور بالشاهد سبّ الجلالة وسبّ والدة سيف مخلوف وبعد ذلك عملْ فيلم الاعتداء عليه

باب نات -

نفى الاثنين 7 ديسمبر، النائب عن ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي ما يتم تداوله حول اعتداء نواب ائتلاف الكرامة بالعنف على النائب عن التيار الديمقراطي أنور بالشاهد.وقال الهاشمي " انور بالشاهد نائب التيار الديمقراطي النذل الحقير يسب في الجلالة و أم سيف الدين مخلوف الي مازلت سخونة في قبرها أمام الاعلام وبكل فخر من زملائه الانذال، ثم يعمل فيلم بكل حقارة ونذالة ان وقع الاعتداء عليه".من جانبه أكّد أنور بالشاهد اعتداء نواب ائتلاف الكرامة عليه قائلا إن حوالي 10 نواب اعتدوا عليه من بينهم محمد العفاس وسيف الدين مخلوف وزياد الهاشمي.وأضاف بأن النواب اليوم أصبحوا خائفين على حياتهم محذّرا من وقوع أي عملية ارهابية في البرلمان وفق تعبيره.يذكر أن النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب، طارق الفتيتي، قرّر ايقاف أشغال الجلسة العامة المنعقدة، صباح الاثنين، بالبرلمان والمخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021، تبعا لأعمال العنف التي جرت بين النوّاب خارج قاعة الجلسة.وكان النوّاب قد انطلقوا منذ بداية الجلسة العامة، التي يحضرها وزير الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار، علي الكعلي، وكاتب الدولة المكلف بالمالية العمومية والإستثمار، خليل شطورو، في التصويت على فصول أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2021 (من الفصل 1 جديد الى الفصل 8 جديد) الى ان تم ايقاف الجلسة.