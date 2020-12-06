سامية عبو لعبير: يزّي من المزايدات، فشريفات تونس ندّدن باستقبال بن علي للقرضاوي في 2009 وقت أنت تصفّق وتزغرط

باب نات -

هاجمت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي واعتبرت أنها وائتلاف الكرامة وجهان لعملة واحدة.وأشارت الي أن هناك استقطابا وshow ومزايدات من الدستوري الحر وائتلاف الكرامة في المجلس من خلال محاولة الاستثمار سياسيا في القضايا المطروحة والفيديوهات المباشرة من المجلس وغيرها من الممارسات التي تليق بميليشيات لا بنواب في المجلس وفق تعبيرها.وفي اطار الحديث عن الاستثمار السياسي نبهت سامية عبو الي محاولة عبير موسي الاستثمار في قضايا المرأة على خلفية الجدل بخصوص تصريحات العفاس مشيرة الي أن الكتلة الديمقراطية ادانت تصريحات الفخفاخ وطالبت بادراج نقطة في الجلسة العامة للتداول في هذه التصريحات.كما نبهت سامية عبو الي مزايدات عبير موسى بخصوص ملف يوسف القرضاوي وقالت مخاطبة عبير " يزي مالمزايدات فشريفات تونس هن من رفضن وندّدن باستقبال بن علي للقرضاوي في 2009 وقت انت تصفق وتزغرط والله واحد والله وأحد.